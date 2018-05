Beyoncé koopt kerk in New Orleans: prijskaartje 721.500 euro SD

20 mei 2018

12u56

Bron: TMZ/ANP 0 Celebrities Beyoncé (36) heeft haar eigen kerk gekocht in de Amerikaanse stad New Orleans. De zangeres legde 850.000 dollar (721.500 euro) neer voor het gebouw, weet TMZ.

De kerk is ruim 100 jaar oud, maar doet al een tijdje geen dienst meer als gebedshuis vanwege een gebrek aan leden. Mocht Beyoncé de kerk weer in oude glorie willen herstellen, dan kan ze in ieder geval al op één kerklid rekenen: haar zus Solange (31) woont om de hoek van de kerk.

Een kerk van Beyoncé zal vast veel nieuwe leden aantrekken. Vorige maand hield een kerk in San Francisco een speciale Beyoncé-mis en daar kwamen al 900 mensen op af. Tijdens de dienst werd muziek van de zangeres gebruikt en gepreekt over de levensfilosofie van 'Queen Bey'.