Beyoncé is de grootste diva ooit én ze komt er mee weg, maar hoe doet ze dat? MVO

04 augustus 2019

12u00 0 Celebrities Met het risico dat we aangevallen worden door de ‘Beyhive’, moet het gezegd: Beyoncé is de grootste diva die ooit geleefd heeft, en niet altijd op een goede manier. Anno 2019 heeft Queen B haast dezelfde status als de Queen of England, of misschien zelfs een stapje hoger. Miljoenen fans aanbidden de grond waar ze over wandelt. Maar hoe speelde ze dat klaar?

“Spreek haar niet aan en wacht tot ze op jou afkomt”, het zou hier kunnen gaan over Elizabeth II, maar in feite geldt dezelfde regel voor Beyoncé, de koningin van de popmuziek. Dat is ver gekomen voor een doodnormaal meisje uit Houston, Texas, dat als kind aan zangwedstrijden deelnam in de hoop een beetje bekendheid te vergaren. Eind jaren ‘90 brak ze dan door als één van de drie zangeressen uit een meidengroepje, Destiny’s Child, naast Kelly Rowland en Michelle Williams. In 2003 ging ze echter voor haar solocarrière, en sloeg ze meteen de nagel op de kop met de monsterhit ‘Crazy in Love’. Met 11 miljoen verkochte kopieën van haar eerste plaat, ‘Dangerously In Love’, en meteen ook vijf Grammy Awards, maakte ze een vliegende start in de muziekwereld. Daarna volgden er nog zeven even succesvolle albums, waarvan de laatste de titel ‘Everything Is Love’ meekreeg. Op die plaat is ze samen te horen met haar echtgenoot, rapper Jay-Z, als het duo The Carters. In 2006 zette ze haar eerste stapjes in de filmwereld met ‘Pink Panther’ en ‘Dreamgirls’. Voor haar rol in die laatste kreeg ze een Golden Globe-nominatie.

Op zich geen parcours dat zich sterk onderscheidt van bepaalde andere artiesten, maar ergens moet ze toch een andere afslag genomen hebben. Met 130 miljoen volgers op Instagram, een trouw gevolg genaamd de ‘Beyhive’ en een ware godenstatus onder de sterren, mogen we haar best dé grootste vrouwelijke artiest van het moment noemen. “Het is gek om te zien”, klinkt het bij haar entourage. “Menigtes spreiden als de Rode Zee wanneer ze een kamer binnenwandelt.”

Blockbuster

Dit jaar was Beyoncé dé meest besproken persoon uit blockbuster ‘The Lion King’, waarin ze de rol van leeuwin Nala vertolkt. Een groot project met veel prestige, maar is Disney nu goed voor het imago van de zangeres of net andersom? De aanwezigheid van Queen B zorgde er namelijk vanaf minuut één voor dat de remake van de Disneyklassieker vlot over de tongen ging. Haar prestatie werd al de hemel in geprezen voor iemand er ook maar een noot van gehoord had. Toen het gezin Carter op de première van de prent kennismaakte met de Britse prins Harry en zijn vrouw, Meghan Markle, gingen de foto’s meteen viraal. “De koninginnen ontmoeten elkaar”, klonk het, om nog maar eens aan te tonen dat Beyoncé’s popcultuur-status vergelijkbaar is met die van royalty.

Niet sociaal

Nochtans was ze op de set niet de meest sociale collega... Het oogt natuurlijk mooi, zo’n wereldberoemde zangeres tussen de cast, maar in werkelijkheid was Beyoncé amper te bespeuren in de studio van ‘The Lion King’. Haar entourage zorgde ervoor dat ze zo weinig mogelijk in contact moest komen met de andere acteurs. Zelfs haar stemopnames nam ze apart op, in plaats van in het bijzijn van haar tegenspelers. Voor het iconische duet ‘Can You Feel The Love Tonight’, zong ze haar eigen stukjes tekst in zonder Donald Glover, die Simba speelt.

“Iedereen was aanwezig voor de castfoto, maar zij niet”, legt John Oliver, die Zazu speelt, uit in de talkshow van Stephen Colbert. “Ze werd er achteraf ingeplakt. Er werd wel aangeduid waar ze zou moeten staan: dat was een stickertje met haar naam op, vlak naast mij! Ik was zelfs al geïntimideerd omdat ik wist dat Beyoncé naast mij op de foto zou staan, ook al was het nep.”

Ze bracht zelfs angstgevoelens teweeg bij sommige collega’s, die haar niet durfden benaderen vanwege haar sterrenstatus. Seth Rogen vertelde in de talkshow van Jimmy Kimmel dat Beyoncé een staande ovatie krijgt vanaf het moment ze ergens binnenwandelt. “Mensen applaudisseren voor haar, gewoon omdat ze bestáát”, klinkt het. “Heel bizar. Oké, ik snap wel waarom, we mogen het vieren: we hebben het gemaakt, want we staan allemaal in een kamer met Beyoncé. Maar het is intimiderend. Ik stond samen met haar op een podium en wist dat mensen niet voor mij aan het klappen waren, maar heel even voelde ik hoe het zou zijn om zoveel aanzien te hebben.”

“Ze heeft wel tegen me gesproken”, zegt hij trots. “Ik durfde haar zelf niet aan te spreken. De laatste keer dat ik dat probeerde, in 2011, werd ik zo hard weggeduwd door haar security dat ik mijn drankje over mezelf heen morste. Ik zie eruit als het soort persoon dat je weg zou moeten houden van Beyoncé, neem ik aan. Ze leren je dus dat je beter kan wachten tot ze op jou afkomt.”

Luxe op tour

Getuigenissen van vorige werknemers laten niets aan de verbeelding over. “Ze is vreselijk onbeleefd”, klinkt het. “Niemand mocht haar in de ogen kijken en al zéker niet aanspreken. Haar eisen voor de backstage tijdens een show waren hallucinant. Over zowat alles moesten we witte zijde hangen. Zelfs over de vloer. En werknemers moesten de stof weer rechttrekken telkens ze erover wandelde. Haar beste vrienden trakteerde ze op culinaire keuken, terwijl de rest van haar crew boterhammen met kaas kreeg.” Al haar crewleden zouden ook 100% katoen moeten dragen.

Het mag bovendien duidelijk zijn dat Beyoncé en Jay-Z tijdens de tournee niet aan luxe willen inboeten. Zo willen ze bijvoorbeeld twee reiswiegjes voor Rumi en Sir. Die moeten met 18-karaats goud bekleed zijn en vanbinnen bekleed zijn met pure zijde. Ook over de temperatuur in de kleedkamer worden er eisen gesteld: Beyoncé wil dat het er altijd 25 graden warm is. Bovendien moet de kleedkamer ook gevuld zijn met geurkaarsen die naar rozen ruiken en moet er altijd een chef-kok ter beschikking staan. Om ervoor te zorgen dat hun drie kinderen veilig zijn, voorziet Beyoncé minstens zes bodyguards en een aantal nanny’s. Ook Jay-Z mocht enkele eisen stellen. Hij wil altijd een koffer vol Ace of Spades-champagne ter beschikking hebben.

Plagiaat

Hoewel ze veel lof krijgt voor haar stem, zijn haar muziek en bijhorende video’s niet even zuiver op de graad. Weinig artiesten werden al even vaak beschuldigd van plagiaat. Zo zou ze bepaalde nummers, zoals ‘If I Were A Boy’ gestolen hebben van andere artiesten. Ook rond ‘Halo’ heerst controverse: “Kelly Clarkson had een nummer dat klonk als ‘Halo’, dat heette ‘Already Gone’”, zegt een getuige daarover. “Beyoncé wist dat, gezien de twee nummers door dezelfde schrijver werden gemaakt, maar ze vond het zo goed dat ze haar versie wilde houden. Kelly kon niet meer terug, haar album was al ingeblikt. Beyoncé besloot om ‘Halo’ toch op haar eigen album te zetten en er gewoon voor het zorgen dat het eerder uitkwam als dat van Kelly.”

Daarnaast wordt ze voornamelijk beschuldigd van het kopiëren van choreografieën en video’s.

Branding

Waarom ze dan alsnog op handen gedragen wordt? Dat heeft alles te maken met branding. Het geheim van haar reclame voor zichzelf, is eigenlijk dat ze die niet heeft. De zangeres zegt haast nooit toe voor interviews en laat zich zelden fotograferen. Wanneer dit dan wel gebeurd, is het volledig op haar voorwaarden. Ze heeft haar eigen fotografen, en zij zijn de enigen die toestemming hebben om foto van haar te maken. Ja, ook als ze op de cover van een magazine staat, zal ze nooit voor de lens van de cameraman des huizes hebben gestaan.

Als ze dan toch ergens wordt gefotografeerd - zoals tijdens haar halftime show voor de Super Bowl of haar optreden op Coachella, waar ze als eerste zwarte vrouw als headliner mocht optreden - gaat haar team meteen op zoek naar ‘slechte’ foto’s. Zo kregen Buzzfeed en enkele andere websites de opdracht om “onmiddellijk” te verwijderen.

Bovendien dropt ze haar nieuwe albums zonder ook maar één woord waarschuwing. Maar het is net die verrassingsfactor die haar zo’n groot nieuws maakt. Ook haar huwelijk en zwangerschap maakte ze plots bekend. De eerste foto waarop haar babybuik van tweeling Rumi en Sir Carter op te zien was, kreeg meer dan 16 miljoen likes, en is vandaag nog steeds één van de meest gelikete foto’s op het medium. Ook de eerste foto van de tweeling deelde ze via haar Instagram-account.

Sterrenfactor

Mrs. Carter weet met wie ze op moet trekken. Ze omringt zich met de grootste sterren en werkt alleen samen met de meest populaire artiesten van het moment. In 2017 zong ze een duet in met Ed Sheeran, ‘Perfect’. En niet alleen haar gezelschap, maar ook de locaties zijn belangrijk. In 2018 nam ze samen met Jay-Z een volledige clip op in het Louvre, zonder dat iemand daar op voorhand ook maar iets van had gehoord. Indrukwekkend, omdat het toch over één van de meest toeristische plaatsen in Parijs gaat.

Simpelste trucje

“Het gaat allemaal om de planning”, zegt Ashley Small, marketing expert. “Zo veel artiesten denken dat ze constant aanwezig moesten zijn en van zich moeten laten horen, maar dat heeft vaak net het tegenovergestelde effect. Het mysterie rond Beyoncé, en zelfs het feit dat ze nooit zelf reageert op beschuldigingen van plagiaat en andere roddels, maakt dat haar goede reputatie vandaag de dag nog altijd intact is. Het is het simpelste trucje uit het boek, maar niet veel zangeressen houden zich eraan. Ze willen zich verdedigen, maar associëren zichzelf voor ze het weten voor altijd met dat ene, negatieve voorval. Beyoncé wacht af, vormt zelf haar verhaal en vertelt het ook alleen op haar manier, op een moment dat zij passend vindt. Je ziet haar materiaal ook nooit lekken. Doorheen de jaren heeft ze een betrouwbaar team verzameld waar ze écht op kan rekenen. Als die onverwachte plaat dan ineens op de wereld wordt losgelaten, is het uiteraard meteen de nieuwste hype. Kwaliteit boven kwantiteit, zeggen ze dan. Go big or go home, als je dat tot in de essentie begrijpt, dan word je de volgende Beyoncé.”