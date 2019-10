Beyoncé getest op borstkankergen na diagnose vader MVO

03 oktober 2019

17u45 0 Celebrities Beyoncé en haar zus Solange hebben zich ook laten testen op mutaties in het BRCA2-gen, nadat ze erachter waren gekomen dat hun vader borstkanker had. Dat melden Amerikaanse media. Een gemuteerd BRCA-gen is de meest bekende oorzaak van deze vorm van kanker.

Mathew Knowles maakte woensdag bekend gediagnosticeerd te zijn met borstkanker. “De eerste telefoontjes die ik pleegde waren naar mijn familieleden, want het gaat hier om een erfelijke aanleg - wat betekent dat mijn kinderen ook een hogere kans hebben om deze vorm van kanker te krijgen. Zelfs mijn kleinkinderen lopen een hoger risico, en ze hebben het meteen goed opgepakt en hebben zich laten testen,” vertelt Knowles. Wat uit die testen is gekomen, onthult hij daar niet bij.

Mathew is een vader van vier kinderen, onder wie Beyoncé en Solange van zijn ex-vrouw Tina. Met hem gaat het op dit moment goed. “Ik had in de laatste week van juli mijn operatie, en nu neem ik alle stappen om weer te kunnen herstellen.”