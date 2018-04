Beyoncé geeft vier studiebeurzen weg MVO

17 april 2018

Vier Amerikaanse universiteiten mogen een student blij maken met een beurs van Beyoncé. De zangeres maakte maandag bekend dat haar stichting BeyGOOD dit jaar de Homecoming Scholars Awards uitreikt. Die gaan naar vier onderwijsinstellingen met een Afro-Amerikaanse identiteit.

De studiebeurzen hebben een directe link met het veelgeprezen optreden van Beyoncé dit weekend op Coachella. "De show, met een hommage aan onderwijs, was een viering van de 'homecoming weekend'-ervaring", aldus een verklaring van de stichting. "De energieke productie zette kunst en cultuur in de spotlight, in een mix van oud en modern." Homecoming is een traditie op Amerikaanse middelbare scholen en universiteiten, waarbij oud-studenten terugkeren voor een sportwedstrijd en feestelijke activiteiten.

Vorig jaar financierde Beyoncé ook een aantal beurzen, toen om het eenjarige jubileum van haar album Lemonade te vieren. De Formation Scholars Awards Program gingen toen naar "jonge vrouwen die dapper zijn, creatief, zelfbewust en niet bang om buiten de gebaande paden te treden."