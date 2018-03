Beyoncé gaat waterputten graven in Burundi: "Zeker 120.000 vrouwen en kinderen hebben hier baat bij" SD

22 maart 2018

19u50

Bron: ANP 0 Celebrities Beyoncé gaat waterputten graven in Burundi. Dat doet de 36-jarige zangeres samen met Gucci en de organisatie Chime for Change. Het gaat om tachtig putten. Zeker 120.000 vrouwen en kinderen kunnen ervan profiteren.

Beyoncé is sinds vorig jaar, samen met Unicef, actief in Burundi. Onder de noemer BEGOOD4BURUNDI werkt de zangeres mee aan allerlei initiatieven voor schoon water in het land. Zo zijn er in 2017 al 35 putten aangelegd.

De projecten van Beyoncé leveren niet alleen schoon water op. Dankzij betere hygiëne en sanitaire voorzieningen lopen de inwoners minder kans op ziekten en infecties. Voor jonge meisjes zijn de waterputten ook belangrijk. Ze moeten vaak lange en gevaarlijke wandeltochten ondernemen om water te krijgen.