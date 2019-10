Beyoncé en Solange testen negatief op borstkankergen SDE

04 oktober 2019

13u20

Bron: ANP 0 Celebrities Goed nieuws voor de zusjes Knowles: zowel Beyoncé als haar zus Solange zijn geen drager van het BRCA2-gen of mutaties van het borstkankergen. Dat zegt hun vader Mathew Knowles, die woensdag bekendmaakte gediagnosticeerd te zijn met borstkanker, tegen TMZ.

De twee zusjes lieten zich meteen testen nadat hun vader gediagnosticeerd was met de ziekte. Omdat borstkanker veel voorkomst in zijn familie, vroeg Mathew zijn dochters om na te kijken of ze drager van het gen zijn. En de resultaten tonen dus aan dat ze allebei veilig zijn.

Met de gezondheid van pa Knowles gaat het trouwens goed. Hij laat aan TMZ weten kankervrij te zijn en zich erg goed te voelen. Hij is wel van plan om in januari zijn tweede borst preventief te laten verwijderen.