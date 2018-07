Beyoncé en Jay Z tonen WK-finale voor concert in Frankrijk: publiek in hogere sferen MVO

16 juli 2018

06u53 0 Celebrities Beyoncé en JAY-Z hadden zondagavond een publiek in opperbeste stemming, tijdens hun tweede concert in Parijs. Voor de start van de show in het Stade de France lieten de twee supersterren de finale van het WK voetbal op grote schermen zien.

Beyoncé deelde een aantal beelden via Instagram, waaronder een video waarin het Franse publiek juicht voor een van de vier gemaakte doelpunten. "Een van de beste publieken tot nu toe", zo roemde de zangeres de toeschouwers. Frankrijk won de finale met 4-2 van Kroatië.

De On The Run Tour II, die vorige maand Nederland aandeed, is maandag ook nog in Frankrijk. Dan staat een concert in Nice op het programma. Daarna maken Beyoncé en JAY-Z de overstap naar Noord-Amerika.

Een foto die is geplaatst door Beyoncé (@beyonce) op 15 jul 2018 om 19:00 CEST