Beyoncé en Jay-Z poseren volledig naakt in fotoboek MVO

11 juni 2018

06u44 6 Celebrities Hun gezamenlijke tour is net van start gegaan in Cardiff en nu al weten Beyoncé (36) en Jay-Z (48) dagelijks de voorpagina's te halen. Niet alleen om de indrukwekkende show die ze hun fans voorschotelen, maar ook vanwege de zeer intieme foto's van het tweetal in het bijbehorende fotoalbum.

Beyoncé gaat volledig naakt, iets wat voor gefronste wenkbrauwen zorgt bij haar fans.

"Ik ben in shock!!" schrijft een fan op Instagram, bij een foto waarop Bey naakt te zien is op een strand. Het echtpaar is ook samen naakt vereeuwigd in bed, waar ze innig verstrengeld tegen elkaar aan liggen. Op een andere foto is Beyoncé slechts gehuld in een string en ligt Jay-Z naast haar.

Bey en Jay zijn tot 17 juli op tournee in Europa. Daarna gaan ze verder met hun show in Amerika.

#TSRBaeWatch: #TheCarters enjoying that good cuddle weather 🍰👀 (Swipe) Een foto die is geplaatst door null (@theshaderoom) op 09 jun 2018 om 22:39 CEST

I'm SHOOK.... Een foto die is geplaatst door null (@beybsasha) op 10 jun 2018 om 05:43 CEST