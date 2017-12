Beyoncé en Jay Z ontkrachten geruchten huwelijksproblemen met nieuwe foto MVO

Het ziet ernaar dat Beyoncé en rapper Jay Z hun huwelijksproblemen overwonnen hebben. Dat bewijst een nieuwe foto die het koppel de wereld in stuurde.

Beyoncés meest recente album 'Lemonade' en Jay Z’s '4:44' alluderen op het overspel van Jay Z. In een recent interview gaf de rapper ook toe dat zijn huwelijk "niet op 100% waarheid was gebaseerd", en dat werken aan zijn relatie "het moeilijkste is wat hij ooit heeft gedaan".

Maar het heeft geloond. Op de foto die Beyoncé en haar echtgenoot postten, zien we een zorgeloos koppel. Geen spoor van spanningen, alles gaat goed, lijken ze te willen zeggen.