Beyoncé en Jay Z mogen niet filmen in het Colosseum

19 juli 2018

06u48

Een verzoek van Beyoncé en Jay Z om filmopnames te mogen maken in het Colosseum in Rome, is door het Italiaanse Ministerie van Cultureel Erfgoed niet toegekend. De reden van de afwijzing was dat het Romeinse amfitheater al geboekt was door wetenschapper Alberto Angela. Daarbij zou het de aanvraag van het powerkoppel veel te laat zijn binnengekomen.

Bey en Jay wilden op 7 en 8 juli komen filmen, de dagen waarop ze in Rome waren voor hun On The Run II concerten. Er zou een nieuwe aanvraag zijn ingediend, die nu bekeken wordt door het ministerie. Wat de twee daar precies wilden opnemen, is niet bekend, al wordt er vermoed dat het om een videoclip zou gaan. Eerder namen ze een clip op in museum het Louvre in Parijs, behorend bij hun single 'APES**T'.

Beyoncé nam in 2005 al eens een commercial voor Pepsi op in het Colosseum, waarin ook Britney Spears, Pink en Enrique Iglesias te zien waren.