Beyoncé en Jay-Z krijgen prestigieuze holebi-award KD

12 maart 2019

10u32

Bron: GLAAD 0 Celebrities GLAAD, een Amerikaanse non-profitorganisatie die zich inzet voor de oprechte representatie van holebi’s in de media, heeft bekendgemaakt dat Beyoncé (37) en Jay-Z (49) geëerd zullen worden op de 30ste editie van de GLAAD Media Awards. De ceremonie vindt einde deze maand plaats in Los Angeles.

De GLAAD Media Awards, die jaarlijks plaatsvinden, eren mediafiguren en -organisaties die voor een eerlijk, inclusief en representatief beeld van holebi’s en transgenders zorgen, en strijden tegen de problemen (zoals bijvoorbeeld homofobie, nvdr.) die deze identiteit met zich meebrengt. Eén van de winnaars van zo’n award is nu al bekend, enkele weken voor de uitreiking. Beyoncé en haar echtgenoot Jay-Z delen de ‘Vanguard Award’. Deze trofee wordt uitgereikt aan bondgenoten van holebi’s, met andere woorden aan hetero’s die zich inzetten voor gelijke rechten. Ook Madonna mag een trofee in ontvangst nemen, zij het op een latere ceremonie in mei. Zij wordt geëerd met de ‘Advocate for Change Award’.

Beyoncé en Jay-Z zijn al jarenlang voorstander van gelijke rechten voor holebi’s en transgenders. Beyoncé stak in het verleden al van wal tegen de discriminerende wetten in de Amerikaanse staat North Carolina. Ze vierde ook de legalisering van het homohuwelijk in 2015. “Iedereen heeft het recht om te houden van wie ze willen", zei ze toen. Beyoncé wil via sociale media ook de jeugd stimuleren om toleranter te zijn tegenover mensen met een andere geaardheid. “Studenten die holebi of transgender zijn moeten weten dat we hen steunen”, zei ze eerder al. Om haar woorden kracht bij te zetten, liet ze mensen met die genderidentiteit opdraven in de muziekvideo’s die bij haar singles ‘Formation’ en ‘All Night’ horen. Na de aanslag op de homoclub in Orlando droeg ze ook het nummer ‘Halo’ aan hen op. Haar kledinglijn maakte gebruik van een transgender model.

(lees verder onder de foto)

Beyoncé en Jay-Z zijn niet de eerste grote namen die de ‘Vanguard Award’ in ontvangst mogen nemen. Onder andere Jennifer Lopez, Cher, Janet Jackson, Demi Lovato en Britney Spears gingen hen voor. Jay-Z werd vorig jaar al erkend door GLAAD toen hij een ‘Special Recognition Award’ kreeg voor zijn lied ‘Smile’ en de bijhorende videoclip. Zijn moeder Gloria maakte van het lied gebruik om publiekelijk uit de kast te komen als lesbische vrouw. “Ik ben blij dat je nu jezelf kan zijn”, zei Jay-Z toen tegen zijn moeder. De zanger liet haar de award dan ook zelf in ontvangst nemen.

GLAAD maakte eerder al 151 genomineerden bekend die één van de 27 awards kunnen winnen. Onder andere de film ‘Love, Simon’, de serie ‘Will & Grace’ en het realityprogramma ‘RuPaul’s Drag Race’ zijn genomineerd. Ook de Australische zanger Troye Sivan, die in 2016 en 2017 al een award kreeg, en schermgezicht Stephen Colbert maken kans op een award.