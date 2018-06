Beyoncé en Jay-Z delen unieke beelden van tweeling... of toch niet? TDS TK

06 juni 2018

22u16

Bron: E! News/ ANP 0 Celebrities Beyoncé en Jay-Z trapten gisteren de On The Run II-tour af in Cardiff, en daar trakteerden ze hun fans op een unieke kijk in hun persoonlijke leven. Zo waren er tijdens het optreden babyfoto's van hun tweeling te zien. Of dat dàchten de fans toch.

Bij het zien van nieuwe foto's van tweeling Sir en Rumi in de armen van hun moeder reageerde het publiek dolenthousiast. Begrijpelijk, want sinds de geboorte van de tweeling in juli vorig jaar had de familie Carter geen nieuwe foto's meer met de buitenwereld gedeeld. De artiesten deelden ook een foto van de tweeling in de armen van hun vader. Of zo leek het toch, want in realiteit waren de baby's in kwestie niet Rumi en Sir, maar twee figuranten. Dat werd bevestigd door de publicist van het koppel.

Tweede huwelijk

Daarnaast lijkt het er ook op dat het koppel hun huwelijksgeloften vernieuwd heeft. Op een van de video's die tussen de nummers door getoond werd, is te zien hoe Beyoncé en Jay-Z in trouwkledij tegenover elkaar staan. Op de voorgrond zijn dochter Blue en de tweeling gezien, dus het gaat wel degelijk om een nieuwe ceremonie. Het ziet er dus naar uit dat de twee hun relatieproblemen - Jay-Z bedroog Beyoncé - overwonnen hebben.