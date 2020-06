Beyoncé en Jay-Z aangeklaagd door Jamaicaanse regisseur SDE

17 juni 2020

14u04

Bron: ANP 0 Celebrities Beyoncé (38) en haar echtgenoot Jay-Z (50) moeten voor de rechtbank verschijnen. De Jamaicaanse regisseur en choreografe L’Antoinette Stines heeft namelijk een rechtszaak tegen het koppel aangespannen, omdat ze een opname van haar stem gebruikt zouden hebben in het nummer ‘Black Effect’.

In maart 2018 werd Stines gecontacteerd door Beyoncé en haar echtgenoot Jay-Z. De Jamaicaanse moest dansers zoeken voor een videoclip. Volgens Stines wilde het koppel vervolgens haar visie op de liefde filmen. De opname zou enkel bedoeld zijn voor ‘promodoeleinden’, maar uiteindelijk was haar stem meer dan een minuut lang te horen in het nummer ‘Black Effect’.

Daardoor voelt Stines zich ‘artistiek verkracht’, blijkt uit de rechtbankdocumenten. Volgens de vrouw gebruikten de Carters haar stem zonder haar naam daarbij te vermelden, en werd ze ook niet betaald voor het gebruik van haar stem. Ze wil nu een schadevergoeding en credits voor het meeschrijven aan het nummer.

Beyoncé en Jay-Z hebben nog niet gereageerd op de rechtszaak.

Lees ook:

Waarom Beyoncé en Jay-Z weigerden recht te staan tijdens volkslied bij Super Bowl

Amper acht, maar dochter Beyoncé en Jay-Z al genomineerd voor BET Award