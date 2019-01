Beyoncé alweer gespot bij discountwinkel Target, de Action van Hollywood MVO

09 januari 2019

15u51 0 Celebrities Beyoncé mag dan een superster zijn, ze is niet weg te slaan van een koopje. De zangeres werd alweer gespot in de Amerikaanse discountketen Target. Daar werd ze gezien in het gangpad met babyproducten.

Enkele fans lieten er geen gras over groeien en postten de foto meteen op Twitter. Model Chrissy Teigen, die momenteel een eigen messenset op de markt heeft die in Target wordt verkocht, reageerde meteen. “Ach Beyoncé, je had niet speciaal naar de winkel moeten gaan om mijn messen te kopen, ik had ze je ook willen opsturen!”

Het is niet de eerste keer dat Beyoncé in Target gefotografeerd wordt. In december 2017 werd ze op de gevoelige plaats vastgelegd terwijl ze er kerstinkopen deed.

Beyoncé seen at @Target in LA today — Jan. 7th. pic.twitter.com/wpDBgFAxit BEYONCÉ LEGION(@ BeyLegion) link

Beyonce you are so silly, I can just send you my new knives!! https://t.co/J5KDaHtOSc christine teigen(@ chrissyteigen) link

It’s not everyday you see @Beyonce at target 🤩🤪 pic.twitter.com/3nI8bVqONh taylor 🦋(@ MsTaylorOlivia) link