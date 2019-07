Beyoncé alwéér beschuldigd van plagiaat: een overzicht van al haar jatwerk TDS

23 juli 2019

11u30 0 Celebrities Er hangt Beyoncé (37) wellicht een forse schadeclaim boven het hoofd. De r&b-ster zou de videoclip bij haar nieuwste nummer ‘Spirit’ gestolen hebben van de Zuid-Afrikaanse groep Petite Noir. Via de sociale media deelde een aandachtige luisteraar de gelijkenissen, waarna Beyoncé het hard te verduren kreeg. Al is het lang niet de eerste keer dat de zangeres beschuldigd wordt van plagiaat.

Is er sprake van inspiratie, of van een schaamteloze kopie? De grens tussen beiden is soms dun. Vraag dat maar aan Beyoncé, die nu al dagen heel wat verwijten naar het hoofd geslingerd krijgt. De zangeres zou zowat het hele concept van de video bij haar nieuwste hit hebben gestolen van een Zuid-Afrikaanse groep. En inderdaad: wie de twee videoclips naast elkaar legt, kan zien dat de gelijkenissen wel zéér treffend zijn.

Is ‘If I Were a Boy’ gestolen?

‘I Were a Boy’ is één van de meest herkenbare hits van Beyoncé. Ze zou het nummer evenwel op een bedenkelijke manier aan haar palmares hebben kunnen toevoegen: het nummer zou gestolen zijn van schrijfster BC Jean. Die had het nummer geschreven nadat ze uit elkaar met haar vriend, en had geprobeerd het nummer aan verschillende platenlabels te verkopen. Toen het team van Beyoncé weet kreeg van het nummer, zouden zij beslist hebben dat Beyoncé haar eigen versie moest krijgen. Hoewel BC Jean wel degelijk als schrijfster van het nummer staat aangegeven op het album van Beyoncé, zou zij helemaal niet gewild hebben dat iemand anders het nummer zong.

Is ‘Countdown’ gestolen?

In haar clip ‘Countdown’ voert zangeres Beyoncé dansbewegingen uit die letterlijk gekopieerd zijn uit het stuk ‘Rosas danst Rosas’ van de Belgische choreografe Anne Teresa De Keersmaeker. Zelfs de hele enscenering heeft Beyoncé ‘geleend’. Zonder dat ze daarvoor toestemming had gevraagd. Dat heeft ze later ook zelf toegegeven. “Het is duidelijk dat Rosas danst Rosas een van de vele referenties is in de clip”, aldus Beyoncé in een persbericht. Ze voegde toe dat ze in de clip ook eer betoont aan de film ‘Funny Face’ met Audrey Hepburn. “Mijn voornaamste inspiratiebronnen waren de jaren 60 en 70, Brigitte Bardot, Andy Warhol, Twiggy en Diana Ross.”

Is ‘Baby Boy’ gestolen?

In 2013 stuurde beginnende muzikante Jennifer Armour een demo van haar nummer ‘Got A Little Bit Of Love For You’ naar Columbia Records, het platenlabel van Beyoncé. Ze vernam niets van het bedrijf, maar toen ze enkele maanden later ‘Baby Boy’ van Beyoncé op de radio hoorde, klokt dat wel heel herkenbaar. Jennifer diende een rechtszaak in, maar die verloor ze omdat ze niet kon bewijzen dat de popster haar nummer eerst had beluisterd.

Waren de danspasjes uit haar Formation World Tour gestolen?

Danser en choreograaf Marlyn Oritz beschuldigde Beyoncé van het stelen van haar danspasjes. Via Instagram riep ze de vrouw van Jay Z tot de orde en schreef ze dat “inspiratie fijn is, maar dat haar worstelende collega’s een credit op zijn minst zouden appreciëren.” “Beyoncé, jij hebt het lef om exacte concepten en choreografieën te stelen van andere échte creatieve genieën. Het is oké om geinspireerd te zijn door iets, maar doe op zijn minst moeite om er iets van jezelf van te maken, klonk het onder meer.

Is ‘Survivor’ gestolen?

Ook tijdens haar Destiny’s Child-dagen werd Beyoncé al beschuldigd. Producer Terrence Robinson diende een claim in van 180 miljoen euro, omdat de meidengroep zijn nummer ‘Glorious’ zou hebben gestolen. Hij had eerder het nummer aan Beyoncé en haar vader laten beluisteren, in de hoop dat zij zouden helpen zijn carrière te lanceren. Maanden later verscheen plots ‘Survivor’, zonder enige vorm van naamsvermelding. “Ik had nu een van de grootste producers kunnen zijn”, zei hij voor de rechtbank. De zaak werd in der minne geregeld.

Is ‘Crazy in Love’ gestolen?

Volgens Beyoncé was haar hit ‘Crazy in Love’ het gevolg van een geniale samenwerking tussen haar en producer Rich Harrison. “Het nummer kwam van mij, toen ik er op een dag echt gek uitzag in de studio. Ik zei: ‘I’m lookin’ crazy right now’, en de producer zei: ‘dat is het!’” Volgens Rich Harrison zélf verliep het echter helemaal anders. Die meent namelijk dat hij Beyoncé hem had opgedragen het nummer te schrijven. “Ik hou van het idee. Schrijf het nummer, ik ben binnen twee uur terug”, zou Beyoncé hem toen gezegd hebben.

Is ‘Irreplaceable’ gestolen?

In 2008 kwam Beyoncé onder vuur te liggen omdat ze tijdens een concert riep dat ze ‘Irreplaceable’ speciaal had geschreven voor alle andere vrouwen. Een duidelijke leugen, want Ne-Yo had het nummer geschreven. “Dat nummer is volledig van mijn hand”, herhaalde hij ook later zelf.

Was haar dansroutine op de Billboard Music Awards gestolen?

Ook in 2011 was er ophef: de hele ‘Run the World’-routine van Queen B tijdens de Billboard Music Awards zou gestolen zijn. Van de setting tot de choreografieën, Beyoncé zou alles gepikt hebben van de Italiaanse popster Lorella Cuccarini. Na een storm van kritiek gaf Beyoncé uiteindelijk ook toe. “Mijn makeup-artiest toonde mij het optreden van Lorella Cuccarini en ik werd er zo door geïnspireerd”, klonk het.