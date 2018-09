Bewakingsbeeld toont aanslag op rapper XXXTentacion Gunter Van Stappen

30 september 2018

10u53

Bron: Eigen berichtgeving 3 Celebrities Er zijn bewakingsbeelden opgedoken van de moord op XXXTentacion. De Amerikaanse rapper werd in juni doodgeschoten op straat toen hij buitenkwam bij een motorgarage.

Op de beelden is te zien hoe twee mannen uit een auto stappen en richting het voertuig van de rapper lopen. Een man kan wegrennen uit de auto, maar de rapper kan niet ontkomen. Hij wordt vanop de bestuurdersstoel doodgeschoten. De politie spreekt op dit moment van een “gerichte overval” op XXXTentacion.

Niet onbesproken

De rapper, echte naam Jahseh Onfroy, had problemen met de wet: hij was in afwachting van een rechtszaak nadat hij zijn toen zwangere vriendin had afgetuigd en had tot voor kort huisarrest. Ook werd hij beschuldigd van het proberen om te kopen van getuigen en was hij aangeklaagd voor meer dan twaalf zware misdrijven.

Controverse

Op muzikaal vlak had hij meer succes: zijn laatste album debuteerde op nummer een in de Billboard album charts en zijn hitsingle ‘Sad!’ stond zeven weken lang in de Hot 100-lijst.

Onlangs bevond XXXTentacion zich nog in het midden van een controverse, toen Spotify alle muziek van de rapper verwijderde als onderdeel van het nieuwe ‘anti-haat-beleid’, maar daar al gauw op terugkwam na negatieve kritiek.