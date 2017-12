Betty White krijgt Lifetime Achievement Award MVO

06u15 0 EPA Betty White met haar award. Celebrities Hollywood-legende Betty White krijgt op 2 maart 2018 een Lifetime Achievement Award uitgereikt bij de 55e editie van de jaarlijkse International Cinematographers Guild Publicists Awards. De uitreiking zal plaatsvinden tijdens een lunch in het beroemde Beverly Hilton Hotel.

De 95-jarige White reageerde verheugd: "Het is een enorme eer om erkend te worden voor iets dat je zo graag doet. Ik zal dat nooit als vanzelfsprekend beschouwen."

De directeur van de International Cinematographers Guild had niets dan lof voor de 'Golden Girls'-ster: "Betty White is cultureel erfgoed. Ze weet een lach op ons gezicht aan te brengen en wij als organisatie zijn vereerd haar werk te mogen vieren."

Betty loopt inmiddels ruim 70 jaar mee in de entertainment-industrie en won zeven Emmy Awards. Naast haar legendarische rol als Rose Nylund in 'Golden Girls', maakte de actrice furore in onder andere 'The Mary Tyler Moore Show' en 'The Carol Burnett Show' en schitterde ze de afgelopen jaren in de komedie 'Hot In Cleveland'.