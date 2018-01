Betrapt! Tieneridool snuift cocaïne op luxejacht TDS

14u19

Bron: Daily Mail 2 REPORTERS Celebrities Tieneridool Halsey (23) heeft één en ander uit te leggen. Alles lijkt er namelijk op te wijzen dat de zangeres op heterdaad betrapt is op het snuiven van drugs, vermoedelijk cocaïne. D at schrijft Daily Mail.

Ashley Nicolette Frangipane, zoals Halsey echt heet, brak bij ons door met 'Closer', het nummer dat ze inzong met The Chainsmokers. In 2014 speelde Halsey ook het voorprogramma van The Kooks, en in 2015 nam ze dat van Imagine Dragons voor haar rekening.

De zangeres, die vooral bij tieners populair is, werd gefotografeerd op een luxejacht voor de kust van Miami. De 23-jarige was in het gezelschap van vrienden en van haar lief, rapper G-Eazy. Hij is vooral bekend van zijn samenwerking met Britney Spears. Er werd stevig gefeest aan boord, met veel drank en drugs. Op één van de beelden is te zien hoe Halsey drugs - vermoedelijk cocaïne - snuift.

Slechte invloed

Volgens fans is het door G-Eazy dat Halsey in contact komt met drugs. In 2016 dook er op Twitter een filmpje op waarin hij coke van de borst van een vrouw snuift.

Halsey zelf hint geregeld naar haar druggebruik in haar liedjes.

G-Eazy snorting coke off a girl's chest pic.twitter.com/hzCUEtBLAO KENNY(@ PhillyCustoms) link

Reporters / Mega Halsey, met zwarte bikini, feestend op een jacht voor de kust van Miami.

Reporters / Mega Halsey en haar vriend, rapper G-Eazy

