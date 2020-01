Beter laat dan nooit: Hugh Grant (59) ontdekt het gezinsgeluk Redactie

04 januari 2020

06u00

Hij heeft tot spijt van velen de romantische komedies afgezworen, maar in de zoektocht naar zijn eígen 'nog lang en gelukkig' is Hugh Grant (59) een laatbloeier. De acteur werd vijf keer vader na zijn vijftigste en gaf pas vorig jaar voor het eerst zijn jawoord. "Ik heb het huwelijk veel te lang uitgesteld."

Afgelopen kerstperiode kon je op VIER weer genieten van de heerlijke romantische komedie Love Actually. Zelfs de Britse premier Boris John­son deed in de aanloop naar de recente verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn voordeel met de kersthit uit 2003: in een campagnespotje speelde hij de beroemde bordjes-scène na, weliswaar niet met een romantische boodschap, wel om zijn ‘get brexit done’-belofte kracht bij te zetten. Het filmpje was meteen ook een sneer naar uitgesproken brexit-tegenstander Hugh Grant. Die gaf in Love Actually op zijn eigen onnavolgbare wijze gestalte aan een charmante nieuwe prime minister. Legendarisch is de scène waarin Hugh op de tonen van Jump van The Pointer Sisters energiek door Downing Street 10 danst. Hilarisch, maar voor de acteur zelf was het ‘de hel’. “Ik dacht dat het alles had om de meest onuitstaanbare scène te worden die ooit op film was vastgelegd”, zegt hij in een nieuwe BBC-documentaire. Het werd uiteindelijk de allerlaatste scène van de film die werd ingeblikt, omdat de acteur maar met excuses bleef komen. Van “Ik moet mijn tekst nog leren!” tot “Een verstuikte enkel!”

Een recept voor miserie

Datzelfde uitstelgedrag leek Hugh ook parten te spelen in zijn liefdesleven, zeker wat het huwelijk betreft. Maar inmiddels is hij erachter dat het getrouwde leven hem prima bevalt. Hugh gaf vorig jaar in mei voor het eerst zijn jawoord, aan Anna Eberstein, een Zweedse tv-producente met wie hij drie kinderen heeft. In een recent radio-interview gaf Hugh toe dat zijn idee over trouwen en kinderen krijgen met de jaren is veranderd. “Ik was gewoon fout”, geeft de Four Weddings and a Funeral-ster toe. En kinderen? Weet je, vroeger rolde ik dan met mijn ogen. Mensen zeiden me: “O, Hugh, je begrijpt het niet”, en ze hadden gelijk.’

Nog in 2015 verkondigde hij dat hij niet in het huwelijk geloofde. “Ik heb heel weinig goede voorbeelden gezien in mijn leven, misschien maar vijf”, zei hij toen. “Doorgaans is het een recept voor wederzijdse miserie.” Geleidelijk aan stelde hij zijn mening bij. “Het was heel fijn om te trouwen”, zegt hij nu. “Het is een van die dingen die ik vele tientallen jaren te lang heb uitgesteld.”

Ongewoon Liefdesparcours

Begin jaren 90 werd nog duchtig gegokt op de vraag of Hugh in het bootje zou stappen met zijn vriendin Elizabeth Hurley. Toen de acteur in 1995 in Hollywood betrapt werd met prostituee Divine Brown, en dat nieuws overal breed werd uitgesmeerd, kwam er na dertien jaar een einde aan die relatie. Hugh en Liz bleven evenwel goede vrienden, en zij was het die in maart vorig jaar bekendmaakte dat haar ex weer vader was geworden. “Hij heeft er vijf nu”, zei de actrice. “Hij heeft ze allemaal gekregen toen hij de 50 gepasseerd was! Maar hij doet het echt fantastisch. Zijn kinderen zijn het beste wat hem kon overkomen.”

Hugh had tussen 2004 en 2007 nog een relatie met Jemima Goldsmith, maar het was een grote verrassing toen in 2011 bekend raakte dat hij vader was geworden van een dochter met de Chinese Tinglan Hong. Een jaar later beviel Anna van hun eerste kind, een zoon, en enkele maanden later al beviel Tinglan opvallend genoeg van haar tweede kind met Hugh. Ondanks Hughs ongewone liefdesparcours hield de relatie met Anna stand, en uiteindelijk zou het koppel nog twee kinderen krijgen.

Aanvallen op Anna

Hugh kreeg de voorbije weken vanwege zijn uitgesproken kritiek op Boris John­son heel wat bagger over zich heen op sociale media. “Dat hoort erbij”, klinkt het laconiek. Maar dat Anna in de klappen moet delen, pikt hij niet. Hij heeft dan ook een duidelijke boodschap aan al wie haar op het internet lastigvalt: “Je kunt me trollen zoveel je wilt. Maar er werden mij ook aanvallen op mijn vrouw getoond. Ze heeft zichzelf nooit op wat voor wijze dan ook op de voorgrond gezet. Ze is gewoon een briljante, grappige vrouw van wie ik toevallig hou. Laat haar met rust of zeg het in mijn gezicht.” De gewezen koning van de romantische komedies is vandaag zowaar een dappere ridder.