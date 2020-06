Beste vriendin van Meghan Markle valt in ongenade na racistische uitspraken: “Ze wil niet meer samen met haar gezien worden” BDB

15 juni 2020

17u03

Bron: Page Six/Instagram 0 Celebrities Tot voor kort waren ze beste vriendinnen, maar nu lijkt het erop dat de band tussen Meghan Markle (38) en presentatrice en styliste Jessica Mulroney (40) serieus onder druk staat. De BFF van de hertogin van Sussex kreeg namelijk een golf van kritiek over zich heen nadat ze zich denigrerend uitliet tegenover een zwarte influencer. “Meghan wil nu niet meer samen met haar gezien worden”, klinkt het in de Britse krant Daily Mail.

Mulroney kwam onder vuur te liggen nadat ze het via sociale media aan de stok kreeg met blogster Sasha Exeter. Zij had haar volgers aangemoedigd om de Black Lives Matter-beweging te steunen en zich openlijk uit te spreken tegen racisme. Die oproep, die ze postte na het overlijden van George Floyd door politiegeweld, schoot bij Mulroney in het verkeerde keelgat waarop ze de blogster dreigde aan te klagen.

De influencer bleef niet bij de pakken zitten en postte meteen een video op Instagram om de situatie aan te kaarten. “Ik ben een single, zwarte mama. Mij bedreigen tijdens een wereldwijde discussie over structureel racisme gaat m’n petje te boven. Ik noem Jessica geen racist, maar ze is zich wel heel bewust van haar rijkdom en haar privileges omwille van haar witte huidskleur. Ze dacht dat m’n algemene oproep een persoonlijke sneer naar haar was, maar dat was niet zo. Hoe dan ook snap ik niet dat ze haar stem niet wil laten horen in deze kwestie. Over andere zaken spuit ze de ene mening na de andere in het rond. En dat terwijl haar beste vriendin één van de beroemdste vrouwen met een donkere huidskleur is.”

(Lees verder onder de post.)



Met die beste vriendin verwijst de blogster naar Meghan Markle. Zo waren de kinderen van Mulroney bruidsmeisjes op haar koninklijke huwelijk met prins Harry. Meghan liet trouwens wel uitdrukkelijk haar stem horen over de ‘Black Lives Matter’-kwestie in een hartverwarmend filmpje. “Wat er nu gebeurt in ons land, in onze staat en in onze woonplaats Los Angeles is vreselijk. Ik wist niet zeker wat ik kon zeggen. Ik wilde het juiste zeggen. Maar het enige verkeerde dat ik kon doen, was zwijgen. Omdat het leven van George Floyd ertoe deed, net als dat van Breonna Taylor, Philando Castile, Tamir Rice en zoveel andere mensen van wie we de namen kennen en niet kennen”, zei Meghan in de videoboodschap.

Reputatieschade

Dat Markle op de barricades staat om te strijden tegen racisme, terwijl beste vriendin Jessica beschuldigd wordt van racisme lijkt hun vriendschap nu de das om te doen. “Meghan is doodsbenauwd dat ze nu meegesleurd gaat worden in deze hele hetze”, zegt een goeie vriend van de echtgenote van prins Harry in de Britse krant Daily Mail. “Ze zegt dat Jessica geen racist is, maar dat ze deze situatie op een pijnlijk foute manier heeft afgehandeld. Ze wil niet langer geassocieerd worden met haar vriendin, of toch in elk geval niet meer samen met haar gezien worden. Zo wil Meghan haar eigen goede reputatie verzekeren. Dit zou wel eens het einde van de jarenlange vriendschap kunnen betekenen.”

Jessica heeft op Instagram intussen wel haar verontschuldigingen aangeboden. “Ik heb een discussie gehad met Sasha en die is inderdaad uit de hand gelopen”, post ze op Instagram. “Ik wil me oprecht verontschuldigen. Al gaat dit niet om mij, maar om de zwarte gemeenschap die al decennialang onderdrukt wordt door discriminatie en racisme. Daarom zullen enkele zwarte stemmen mijn Instagrampagina de komende dagen overnemen. In tussentijd ga ik bezinnen over m’n daden en nadenken hoe ik dit beter had kunnen aanpakken.” De excuses mochten alvast niet baten, want de televisieshow van Mulroney werd geannuleerd en ze is niet langer welkom als modespecialiste bij een bedrijf dat bruidskleding verkoopt.

