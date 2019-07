Beste vriendin van Kim Kardashian zaait twijfel: “Er was al langer iets gaande tussen Jordyn Woods en Tristan Thompson” SD

09 juli 2019

12u49

Bron: Metro UK 1 Celebrities Larsa Pippen (45), een van de beste vriendinnen van Kim Kardashian (38), heeft in een podcast verteld over het overspelschandaal dat de Kardashian-familie nu al maanden in zijn greep houdt. Volgens Pippen was er al lang voor de fatale kus iets gaande tussen Jordyn Woods (21) en Khloé’s echtgenoot Tristan Thompson (28).

Larsa Pippen verscheen op de podcast ‘Hollywood Unlocked [UNCENSORED]‘ om met haar vriend Jason Lee te praten over Tristan Thompson, die zijn vrouw Khloé Kardashian in februari bedroog met Jordyn Woods. Lee was het nieuwtje te weten gekomen en had Pippen eerst gebeld voordat hij het bericht publiceerde, zodat ze de familie kon verwittigen. Dat deed ze ook, vertelt ze. “Ik belde naar Kim. Ze geloofde me niet. Ze zei: ‘Dit kan niet. Dit kan echt niet.’ Toen belden we Kourtney en Kourtney zei: ‘Ja, ik geloof het.’” Toen Lee haar vroeg waarom Kourtney het wel geloofde, antwoordde Pippen: “Omdat er andere situaties waren waarin Jordyn en Tristan in dezelfde kamer waren en er een vreemd gevoel was. En Kourtney was ook in die kamer.” Daarmee lijkt Pippen dus te impliceren dat er nog voor dé kus iets gebeurde tussen de twee - of dat er minstens iets in de lucht hing.

Woods heeft altijd ontkend dat er veel gaande was tussen haar en Thompson. In een interview vertelde ze: “Er was geen relatie. Geen communicatie, geen plannen om af te spreken, geen gesprekken. Niets. Op weg naar buiten kuste hij me. Het was een kus op de lippen, niet met de tong. Ik liep naar de wagen en dacht: nee, dit is niet gebeurd. Ik was in shock. Ik dacht: laten we gewoon doen alsof dit niet gebeurd is.”

Khloé maakte het prompt uit met haar basketbalspeler, met wie ze een dochtertje heeft. Het lijkt erop dat Thompson haar terug wil, maar Khloé is niet van plan om opnieuw iets met hem te beginnen. Jordyn verliet het huis dat ze deelde met Kylie, de zus van Khloé en tevens haar voormalige beste vriendin, en probeert op zichzelf naam te maken in de modewereld.