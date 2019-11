Beste vriend onthult: “Freddie Mercury werd slechts twee keer in zijn leven diep gekwetst” SDE

09 november 2019

15u00

Bron: Express Online 5 Celebrities Freddie Mercury wist zichzelf goed te beschermen tegen de aasgieren die enkel uit waren op zijn roem en zijn geld, vertelt zijn goede vriend Peter Freestone (64) in Express Online. Maar twee keer werd hij diep gekwetst, doo r mensen die hij als zijn vrienden beschouwde. “Het maakte hem zo kwetsbaar.”

Twaalf jaar lang woonde Peter Freestone samen met de legendarische Freddie Mercury in One Garden Lodge. Peter werkte er als persoonlijke assistent voor de zanger van Queen, maar werd ook een van zijn beste vrienden. Samen reisden ze de wereld over, en Peter was er ook bij toen Freddie stierf in 1991. In een interview met Express Online vertelt de man nu over hoe de zanger slechts twee keer écht gekwetst werd. “Hij was er eigenlijk best goed in om mensen snel door te hebben. Dan zei ik hem: ‘Die persoon gaat alleen met je om omwille van je geld en je roem.’ En dan antwoordde hij: ‘Denk je nu echt dat ik zo dom ben? Het is mijn geld, mijn leven. Ik weet wat ze doen, maar ik krijg er ook iets uit.’ Freddie genoot gewoon van het gezelschap of de seks, of hij was geamuseerd door de hele situatie. Dan zei hij me: ‘Wanneer ik er klaar mee ben, draai ik me om en zeg ik: ‘genoeg’.’”

Chauffeur

Die nonchalante houding werkte echter niet elke keer, vertelt Peter. De eerste man die Freddie écht raakte, was Terry Giddings. Die werkte als chauffeur voor de muzikant, maar verloor zijn rijbewijs. In plaats van dat simpelweg toe te geven, verdween hij en beantwoordde hij geen enkel telefoontje. Freddie was doodongerust. “Toen hij het uiteindelijk ontdekte, ontbood Freddie hem in het huis. Hij zei: ‘Schat, we hadden wel iets anders bedacht dat je kon doen.’ Maar omdat hij de waarheid niet had verteld, verbrak Freddie alle banden en ontsloeg hij hem meteen.”

Maar er was één iemand die Freddie’s vertrouwen nog meer beschadigde dan Terry: Paul Prenter. Die fungeerde als Freddie’s manager van 1977 tot 1986. “Freddie ontdekte zijn leven via Paul Prenter. Hij realiseerde zich dat het toch geen zonde was om homo te zijn: je kon uitgaan, je kon relaties hebben ... Paul was eigenlijk verantwoordelijk voor de hele band, maar ze ontsloegen hem omdat hij 90% van zijn tijd aan Freddie spendeerde. En dus huurde Freddie hem in. Het was niet zo erg als je ziet in de film (‘Bohemian Rhapsody’, waarin Paul als slechterik wordt afgeschilderd, red.). Toch probeerde hij inderdaad om Freddie weg van de band te krijgen. Op het einde werd hij onbetrouwbaar. Genoeg was genoeg, en dus ontsloeg Freddie hem.”

The Sun

In die periode besloot de zanger ook om wat minder te gaan feesten - ook uit angst dat hij al HIV-positief zou zijn - terwijl Paul nog steeds het feestbeest uithing. “Dat ging een jaar goed, maar daarna verkocht Paul zijn verhaal", vertelt Peter. “Dat kwetste Freddie heel erg. Hij kon niet begrijpen waarom iemand dat zou doen.” Paul kreeg 32.000 pond (zo’n 37.110 euro) voor zijn verhaal: over Freddie’s losbandigheid, zijn extreme eenzaamheid, zijn angst voor AIDS en zijn eerste homoseksuele ervaringen toen hij 14 was. In het artikel werd onder meer Jim Hutton, Freddie’s geliefde, bij naam genoemd en voegde Paul enkele persoonlijke foto’s toe. Zijn excuus, dat hij het geld nodig had voor zijn eigen HIV-behandelingen, werd niet aanvaard door Freddie. “Hij zei: ‘Waarom heeft hij mij niet gewoon om het geld gevraagd? Ik zou hem alles gegeven hebben’", herinnert Peter zich. “Het zorgde ervoor dat hij zijn vermogen om mensen te beoordelen en te vertrouwen in vraag ging stellen. Hij voelde zich zo kwetsbaar en onzeker. Hij werd zo bang van wat er zou gebeuren als hij ooit zou moeten zeggen dat hij ziek was.”

Later nam Paul nog contact op met Freddie, om het uit te leggen, “maar Freddie wilde niet meer met hem praten. Freddie’s hart was reusachtig en gemakkelijk om te kwetsen, maar ook zo veerkrachtig", zegt Peter. “Vertrouwen was het allerbelangrijkste voor hem, en door daar misbruik van te maken, kwetste Paul hem meer dan iemand anders ooit gedaan had.”