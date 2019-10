Beste vriend Kim Kardashian verandert naam in ‘Foodgod’ SDE

28 oktober 2019

06u49

Bron: TMZ/The Mirror 0 Celebrities Zot zijn doet niet zeer, moet Jonathan Cheban (45), de beste vriend van Kim Kardashian (39), gedacht hebben. De man liet namelijk zijn naam officieel veranderen in Foodgod. Dat schrijft TMZ.

Wanneer je een succesvolle zaak wil uitbouwen, moet je er wat voor overhebben. En Jonathan Cheban, een PR-manager die vooral bekend is als beste vriend van Kim Kardashian, heeft er veel voor over om zijn podcast, ‘Foodgod’, tot een succes te maken. Zo heeft hij zijn naam laten veranderen en gaat hij tegenwoordig met diezelfde naam door het leven. TMZ wist de hand te leggen op de rechtbankdocumenten waarin de naamsverandering is vastgelegd.

Vorige maand vertelde Cheban in The Mirror al over zijn plannen. “Er staat heel wat te gebeuren met ‘Foodgod’”, zei hij toen. “Mijn naam verandert volgende maand officieel, en dat is erg opwindend.” Al is niet iedereen zo enthousiast: “Ik vertelde Kim en mijn moeder dat ze me vanaf volgende maand Foodgod moeten noemen, maar ze zeiden allebei: ‘Maar ik heb je altijd al Jonathan genoemd!’ En ik antwoordde: ‘Dat maakt mij niet uit. Je zal me Foodgod noemen. Punt.’” De kersverse Foodgod hoopt dat hij uiteindelijk een eigen tv-show krijgt.