Besmette Tom Hanks geeft teken van leven: “Het gaat weer beter met ons” MVO

24 maart 2020

14u39

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Tom Hanks en zijn vrouw, Rita Wilson (beiden 63) zijn aan de beterhand. Dat liet de acteur weten via sociale media. “Hey iedereen, twee weken na het opkomen van onze symptomen voelen we ons al veel beter”, klinkt het. Het koppel raakte besmet met het coronavirus op een filmset in Australië, waar Hanks bezig was met opnames.

Veel meer informatie over zichzelf en zijn echtgenote gaf de acteur niet, maar hij riep zijn vele volgers wel op om binnen te blijven. “Als je gewoon thuisblijft kan niemand jou ziek maken, en jij kan ook niemand ziek maken. Klinkt als een goede deal, toch? Zo simpel is het.”

“Het gaat nog even duren”, zegt hij verder nog over de coronacrisis. “Maar als we goed voor elkaar zorgen, samenwerken en wat offers brengen, komen we er wel doorheen.”

Het paar moest enkele dagen in quarantaine in een Australisch ziekenhuis, maar intussen mochten ze het hospitaal al verlaten. In plaats daarvan zitten ze nu in zelfquarantaine, in een huis dat ze ter plekke gehuurd hebben.