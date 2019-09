Beschuldigingen van misbruik en een wapenarsenaal: situatie tussen Backstreet Boy Nick Carter en broer Aaron loopt helemaal uit de hand TK

22 september 2019

15u23

Bron: ANP/AD 1 Celebrities Het loopt de laatste weken heel stroef binnen de familie Carter, maar het ziet er nu naar uit dat de situatie uit de hand dreigt te lopen. Nadat Backstreet Boy Nick Carter (39) een omgangsverbod aanvroeg tegen jongere broer Aaron (31), heeft nu ook hun zus Angel dergelijke stappen ondernomen. De familie is ten einde raad nadat Aaron, die met psychische problemen kampt, hen met de dood bedreigd zou hebben.

Nick vroeg afgelopen maandag een omgangsverbod aan nadat hij en zijn gezin met de dood zouden zijn bedreigd door Aaron. “Gezien Aaron’s toenemende zorgwekkende gedrag en zijn recentelijke bekentenis dat hij met de gedachte speelt om mijn zwangere vrouw en ongeboren kind te vermoorden, hadden wij geen andere keus dan harde maatregelen te treffen. Wij houden van onze broer en hopen oprecht dat hij de juiste behandeling krijgt voordat hij zichzelf of iemand anders iets aandoet,” aldus Nick, die de hashtags #mentalhealth en #guncontrol aan zijn tweet toevoegde.

Zus Angel volgde nu het voorbeeld van de Backstreet Boy en diende vrijdag ook een aanvraag in. Deze werd een dag later toegekend. De rechter in Los Angeles oordeelde dat Aaron 100 meter uit de buurt van zijn tweelingzus moet blijven. In rechtbankpapieren in handen van TMZ staat dat Aaron begin deze maand zijn zus telefonisch heeft bedreigd. “Ik heb mensen die jou pijn komen doen”, zou Aaron gezegd hebben. Aangezien de zanger meerdere vuurwapens bezit, vreest Angel voor haar leven. De documenten vermelden ook dat Aaron aan de telefoon toegegeven zou hebben dat hij vroeger een schildpad heeft gemarteld door het beestje in brand te steken.

Schizofrenie

De gemoederen lopen al enkele weken hoog op. Het begon allemaal toen Aaron, die met ‘I Want Candy’ en ‘Aaron’s Party’ in het collectieve muziekgeheugen van de nillies gegrift staat - een opmerkelijke bekentenis deed in de Amerikaanse talkshow ‘The Doctors’. Eerder deze maand vertelde daar dat hij aan schizofrenie lijdt, bipolair en manisch-depressief is en last heeft van acute angstaanvallen. Hij toonde het publiek van het programma ook hoeveel medicatie hij dagelijks moet nemen. Onder andere het kalmeermiddel Xanax, angstremmer Hydroxyzine en Omeprazole (een middel om maagklachten te bestrijden) zijn voor Aaron vaste kost. “Dit is mijn werkelijkheid”, aldus de zanger. “En ik wil dat niet langer verbergen.”

Dat was niet de enige opvallende getuigenis in het interview. Zo gaf de ster ook toe dat hij een tijdlang verslaafd was aan drugs nadat hij aan z’n tanden liet werken. “Ik heb toen inderdaad drugs gebruikt om de pijn te verdoven. Ik heb zes kronen laten plaatsen en dat was best heftig.” Hij werd al een aantal keer opgenomen in een ontwenningskliniek, niet alleen om zijn drugsverslaving maar ook zijn eetstoornis te behandelen.

Wapenarsenaal

Aaron vertelde bij ‘The Doctors’ dat hij nu op het goede pad is en zich beter voelt, maar zijn gedrag sinds dat interview doet daar nogal aan twijfelen. Zo belde iemand - vermoedelijk een familielid - vorige week nog de politie omdat hij zich zorgen maakte over de geestelijke toestand van Aaron. Bij de psychische evaluatie bij hem thuis werd een wapenarsenaal ontdekt dat Aaron weigerde af te staan.

In een interview met TMZ zei Aaron niet te weten wie de autoriteiten had gebeld, maar hij vermoedde dat iemand hem gedwongen wilde laten opnemen. De zanger vertelde dat hij bij aanvang van het onaangekondigde bezoek meteen openlijk verteld had dat er een flinke hoeveelheid geladen wapens in het huis lagen. Na de evaluatie mocht Aaron niet alleen thuisblijven, hij mocht ook zijn wapens houden.

De jongste Carter-telg schafte zich de laatste jaren al vier aanvalsgeweren en een handpistool aan. Ook zou hij heel wat wapens geërfd hebben. “Toen mijn vader stierf in 2017, heb ik 500 wapens van hem geërfd”, vertelde hij recent nog. “Mijn vader heeft me geleerd dat ik mezelf en mijn familie tot elke prijs moet beschermen. Daarom vind ik het ook noodzakelijk om wapens in huis te hebben.” Hij twitterde deze week nog dat hij na de evaluatie alsnog twee geweren ingeleverd had bij de politie, maar dat bericht werd al snel weer verwijderd.

Misbruik

Na de berichten over het wapenarsenaal vroeg broer Nick een omgangsverbod aan, waar nu dus ook Aarons tweelingzus Angel gevolg aan gaf. Ze vrezen beiden voor hun veiligheid nadat Aaron hen bedreigd zou hebben. “Klinkklare onzin”, briest Aaron echter op Twitter. Hij zegt nooit een familielid met de dood bedreigd te hebben. Sterker nog: het enige dat hij wil, is met rust gelaten worden.

Niet veel later beschuldigde hij Nick en zijn overleden zus Leslie plots van seksueel misbruik. “Mijn zus heeft mij verkracht vanaf mijn tiende tot mijn dertiende, toen ze haar medicijnen niet nam. En ik ben niet alleen door haar seksueel misbruikt, maar ook door twee van mijn achtergronddansers toen ik acht jaar oud was. En mijn broer heeft mij mijn hele leven misbruikt”, klonk de onthutsende bekentenis van Aaron.

my sister raped me from the age of 10 to 13 years old when she wasn’t on her medications and I was absused not only sexually by her but by my first two back up dancers when I was 8 years old. And my brother absused me my whole life. Aaron Carter(@ aaroncarter) link

I’m just here to stand strong and firm and not let MY BROTHER Abuse ANYONE ANYMORE. #CoverUp I’m not afraid of you anymore nick. #ComeAtMeBruh Aaron Carter(@ aaroncarter) link

Carter zegt dat zijn zus Leslie, die in 2012 overleed aan een overdosis, bipolair was en daarvoor medicatie kreeg. Maar door die medicijnen voelde ze zich vreemd waardoor ze die niet meer wilde innemen. “Wanneer ze haar medicijnen niet nam, deed ze dingen die ze niet wilde doen. Dat geloof ik echt. Ik was tien jaar oud...”

Aaron zit al vijftien jaar in therapie voor de verwerking van het misbruik, twittert hij. “Ik heb veel verschillende behandelingen gehad. Ik heb eindelijk de juiste gevonden. Ik heb mijn ups en downs gehad en ik blijf aan mijn mentale gezondheid werken en binnenkort hoef ik geen medicijnen meer te nemen.”

Helemaal niet schizofreen

Intussen zegt hij ook helemaal niet schizofreen of bipolair te zijn. Hij beschuldigt het programma ‘The Doctors’ ervan dat ze het fragment waarin hij zijn aandoeningen lijkt te delen zonder zijn toestemming opgeknipt hebben. De makers van de show ontkennen dat met klem, en aan de vele bizarre tweets te zien die maar blijven binnenstromen, lijkt het inderdaad niet goed te gaan met Aaron.

Plus I had cameras in my house recording the whole conversation and what it was. @thedoctors so please make amends for that fornusijg me as click bait. NOT OKAY CHARLES AND PATTY. please fix that and stop denying you edited the clip. Thank you. Xoxo Aaron Carter(@ aaroncarter) link

LEAVE ME ALONE. FOR THE REST OF MY LIFE. IM BEGGING YOU. PLEASE. 🤝 I haven’t even seen you guys and nick you bullied me my whole life. And tortured me as a child. And everyone knows it. ITS BEEN PUBLIC. and now you’re scared of the truth. pic.twitter.com/kd7nIF49PI Aaron Carter(@ aaroncarter) link

Hope you had a great show VOLDEMORT #iHeartFestival #Abuse @FBI pic.twitter.com/IZjvEnb9mV Aaron Carter(@ aaroncarter) link