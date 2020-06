Beroofde winkeleigenaar krijgt hulp van Halle Berry SDE

03 juni 2020

19u00

Bron: ANP 0 Celebrities Hulp uit onverwachte hoek voor een 81-jarige winkeleigenaar uit Los Angeles, wiens winkel afgelopen week tijdens de protesten, naar aanleiding van de moord op George Floyd, werd geplunderd. Actrice Halle Berry (53) stak de man een hart onder de riem en deed op sociale media een oproep om hem en zijn familie te helpen.

"Een immigrant met een eigen zaak, Ned Harounian, die de 80 al gepasseerd is. Zijn zaakje is geplunderd en het ergste is dat de juwelen van zijn overleden vrouw zijn verdwenen. Dat breekt gewoon mijn hart. Ik snap dat iedereen het nu moeilijk heeft, maar misschien kunnen we allemaal een beetje bijdragen om deze man er bovenop te helpen. Doneer wat je kunt missen!," aldus Halle.

Op de GoFundMe-pagina is het doel gesteld op 75.000 dollar en tot nu toe is daar al ruim 40.000 dollar van opgehaald. De zoon van eigenaar Ned plaatste ook een emotioneel bericht online: "Hij is in 1985 naar Amerika gekomen en heeft 30 jaar lang alles wat hij had in de zaak gestoken. Nadat zijn vrouw, mijn moeder, overleed was deze winkel niet alleen een bron van inkomsten voor hem, maar ook een plek waar hij zich veilig en thuis voelde. Het is dan ook heel fijn om te zien dat zoveel mensen met hem meeleven."

