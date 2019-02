Beroemdheden zijn ook maar mensen: deze sterren waren compleet starstruck door een collega TDS

Bron: eigen berichtgeving 0 Celebrities Chris Pratt heeft deze week een opmerkelijke bekentenis gedaan. In een interview met Glamour Magazine zegt de acteur dat hij stiekem helemaal gek is op realityster Gemma Collins. Die doet bij ons waarschijnlijk geen belletje rinkelen, maar in Groot-Brittannië is ze een echte beroemdheid. “Ik zou niet weten wat te doen als ik haar zou ontmoeten”, lachte Pratt. En hij is lang niet de enige Hollywoodster die weet wat het is om starstruck te zijn door een collega.

1. Toen Anne Hathaway wel héél dicht in de buurt kwam van Mariah Carey

Anne Hathaway wist in 2015 niet wat haar overkwam toen niemand minder dan Mariah Carey op de première van haar meest recente film “op amper twee armlengtes” van haar kwam te staan. De actrice was compleet overdonderd, kon nog nauwelijks uit haar woorden geraken en kon haar aandacht niet bij het interview houden. En leuk detail: ook Mariah Carey herself zag de beelden en deelde op Twitter haar genoegen.

Loved the movie and your performance, Anne! xo http://t.co/jRLIK1vgR4 Mariah Carey(@ MariahCarey) link

2. Toen Ariana Grande haar idool Jim Carrey voor het eerst ontmoette

De eerste op wie Ariana Grande ooit stapelgek was, was Jim Carrey. Dat bekende de zangeres enkele jaren terug tijdens een gesprek met Entertainment Tonight. “Jim Carrey was de eerste op wie ik echt verliefd was”, klonk het. Toen ze de acteur jaren later ook in het echt kon ontmoeten, was ze dan ook sprakeloos.

met my childhood crush Jim Carrey. could even speak. he was kind, warm and human. I'm so happy. Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

3. Toen C amila Cabello in zwijm viel voor Ed Sheeran

Toen ‘Havana’-zangeres Camila Cabello haar grootste inspiratiebron Ed Sheeran tegen het lijf liep op de VMA’s was ze danig onder de indruk. Tijdens een interview gaf ze dan ook toe dat ze naar de toiletten is gerend om er een potje te huilen. Camila is trouwens zo’n grote fan van Ed, dat ze een tweet van hem naar haar heeft ingekaderd en opgehangen op haar kamer.

4. Toen Sarah Paulson dacht vriendinnen te zijn met Rihanna

Actrice Sarah Paulson zal haar eerste ontmoeting met Rihanna nog lang niet vergeten. De twee kwamen elkaar voor het eerst tegen op de set van ‘Ocean’s 8', waarin ze beiden een rol speelden. “Bij Rihanna denk je aan dingen als: ‘Mag ik wel naast jou zitten?’ Ik wou gewoon cool doen rond haar”, gaf Paulson later op de bank bij Jimmy Fallon toe. “Ik wou zelfs dat ik een luier had gedragen toen ik haar voor het eerst zag. Omdat ik een beetje... maar een heel klein beetje maar... een fijn straaltje.”

5. Toen Anna Kendrick ontdekte dat Beyoncé een engel is

Anna Kendrick is een populaire actrice op de sociale media. Ze deelt er met de regelmaat van een klok haar avonturen. En dat deed ze ook in 2014, toen ze op de rode loper van de Grammy’s Beyoncé tegen het lijf liep. “Jongens, het is gebeurd. Ik heb Beyoncé ontmoet. En ze is een engel. En ik ben het niet waard. En ik zal nooit stoppen met bibberen”, schreef ze op Twitter. Tijdens eerdere interviews stak Kendrick het ook niet onder stoelen of banken een superfan te zijn van Queen B.

Guys, it happened. I met Beyonce. And she is an angel. And I am not worthy. And I will never stop shaking. #PatheticFanGirlOfTheYear Anna Kendrick(@ AnnaKendrick47) link

Zij was trouwens niet de enige: ook Chance the Rapper was helemaal van de kaart:

6. Toen Taylor Swift door het lint ging om Justin Timberlake

Toen Taylor Swift in 2008 te gast was bij ‘The Ellen Show’, werd haar gevraagd op wie zij een oogje had. Haar antwoord? Justin Timberlake. Dat de zanger seconden later ook zijn opwachting zou maken in de show, had Swift echter nooit kunnen denken. Ze ging dan ook door het lint.

7. Toen Emma Stone brak door de woorden van Mel B

Emma Stone was in 2014 te gast in de radiostudio van het Australische programma 2DayFMBreakfast. Tijdens het gesprek verrassen Merrick en Sophie, de hosts van de show, Stone plots met een videoboodschap van voormalig Spice Girl Mel B. De reactie van Emma spreekt boekdelen.

8. Toen Nicki Minaj aan de voeten lag van Lauryn Hill

In 2016 hebben Nicki Minaj en zangeres Lauryn Hill elkaar voor het eerst ontmoet. En het werd meteen een moment om nooit meer te vergeten: Minaj ging letterlijk aan de voeten liggen van haar idool. “Ik hou van jouw spirit, je manier van denken, ik hou gewoon van jouw alles”, klonk het. Lauryn Hill bedankte Minaj met een innige knuffel.