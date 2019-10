Beroemde talkshowhosts onthullen: “Deze sterren zijn hier nooit meer welkom” TDS

30 oktober 2019

10u01 0 Celebrities ‘Joker’-acteur Joaquin Phoenix (44) werd zopas tijdens de talkshow van Jimmy Kimmel in verlegenheid gebracht, toen de presentator hem een filmpje liet zien waarin de acteur een medewerker op de set de huid vol scheldt. Phoenix had het clipje nog niet gezien en schaamde zich voor zijn gedrag. De sfeer zakte zichtbaar onder nul in de studio, en het viel kijkers op dat Jimmy en Joaquin elkaar niet leken te mogen. Maar Jimmy is lang niet de enige talkshowhost die niet meer door één deur kan met bepaalde beroemdheden.

David Letterman (72) VS. Oprah Winfrey (65)

Ze wordt door velen aanzien als één van grootste Amerikaanse televisiepersoonlijkheden ooit, maar toch was Oprah Winfrey niet welkom bij David Letterman. De twee zaten meer dan 25 jaar lang in een vete verwikkeld. De ruzie begon in de jaren 80 toen Winfrey bij ‘The Late Show’ verscheen en later verklaarde dat het een “onwaarschijnlijk ongemakkelijke ervaring” was.

David Letterman was gekrenkt en begon als reactie op haar uitspraak Oprah belachelijk te maken in zijn show. Hij zwoer haar ook nooit meer uit te nodigen, terwijl Oprah Winfrey de rollen omdraaide: zij liet luid en duidelijk weten dat ze nooit nog te gast wílde zijn in een show die David Letterman presenteerde. Intussen hebben de twee hun verschillen wel bijgelegd.

Jon Stewart (56) VS. Hugh Grant (59)

Tijdens een recent interview op het Montclair Filmfestival onthulde talkshowhost Jon Stewart dat Hugh Grant de “ergste” gast was die hij ooit bij ‘The Daily Show heeft ontvangen. “En je moet weten: we kregen al dictators over de vloer”, voegde Stewart er aan toe. Hij zei ook dat Grant nooit meer zal worden uitgenodigd. “Hij verkoopt de hele tijd zever tegen iedereen en hij is ronduit strontvervelend.” Maar hoe is het zover kunnen komen? Toen Hugh Grant ooit te gast was bij Stewart liet die laatste een promotiefilmpje zien over Hughs nieuwe film. De acteur was echter niet onder de indruk: “Wat een verschrikkelijk slecht filmpje”, reageerde hij geïrriteerd. Jon Stewart kaatste de bal meteen terug: “Misschien omdat jij enkel verschrikkelijk slechte films maakt.”

Piers Morgan (54) VS. Madonna (61)

Nog voordat zijn talkshow op CNN werd uitgezonden, kondigde Piers Morgan al aan dat hij bepaalde gasten zou verbannen. Hij begon met Madonna, die Piers “onbeleefd, ijdel, irritant en belachelijk” noemde. De twee staan naar verluidt al jaren op voet van oorlog. Ook in zijn latere talkshow op de Britse tv was Madonna nooit welkom. En wie trouwens ook op de ‘zwarte lijst’ staat: Heather Mills, de ex-vrouw van Paul McCartney. Morgan betreurt dat hij de twee destijds aan elkaar voorstelde. “Ik realiseer me dat ik één van de grootste golddiggers ter wereld recht in de armen van één van mijn helden had geduwd.”

‘Saturday Night Live’-producer Lorne Michaels (74) VS. Steven Seagal (67)

In 1991 werd Steven Seagal ingeschakeld als gasthost voor ‘Saturday Night Live’. Maar dat liep zo rampzalig af dat de acteur vervolgens levenslang verbannen werd van de show. Hoe dat kwam? Volgens producer Lorne Michaels was de actieheld “verschrikkelijk moeilijk om mee samen te werken” en hadden alle medewerkers “een bloedhekel aan hem”. “Hij is de meest verschrikkelijke gast die ooit is verschenen in ‘Saturday Night Live’”, besloot Lorne Michaels.

Jay Leno (69) VS. Howard Stern (65)

Jay Leno en ‘America’s Got Talent’-jurylid Howard Stern, die allebei gastheer waren van een show, liggen al jaar en dag met elkaar in de clinch. Toen Howard ooit te gast was bij Jay Leno ontaarde het gesprek dan ook snel. Stern beschuldigde Leno verschillende keren van plagiaat en liegen. “Jay Leno is een klootzak, hij is als een larve zonder ruggengraat.”

Howard stelde ook het verdere verloop van zijn carrière in twijfel: “Ach, hoe lang heeft Jay Leno nog te gaan? Hij en zijn hele show zijn doodsaai en hij is verdomd fake”, klonk het weinig sympathiek. Zender NBC, waarop Leno’s talkshow wordt uitgezonden, liet het niet zomaar gebeuren: zij maakten Howard Stern publiekelijk uit en verboden hem ooit nog naar de studio te komen.

Anderson Cooper (52) VS. de Kardashians

‘Anderson Live’, de talkshow van CNN-journalist Anderson Cooper, kwam in 2011 voor het eerst op tv. Al snel bleek dat één gast - of beter gezegd: één familie - na amper één passage nooit meer zou worden uitgenodigd door de talkshowhost: de Kardashians. De twee konden het niet bepaald goed met elkaar vinden. “Ze zijn toch al overal. Terwijl ze eigenlijk niets zinnigs of nieuws te vertellen hebben”, verklaarde Cooper. “Dus waarom zou ik ze dan nog uitnodigen?”