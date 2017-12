Beroemde dirigent beschuldigd van seksueel geweld tegen tienerjongen LVA

05u21

Bron: Belga, New York Post 0 AFP James Levine Celebrities James Levine, de legendarische dirigent en ere-muziekdirecteur van de Metropolitan Opera in New York, is de nieuwste persoon die in de Verenigde Staten wordt beschuldigd van seksuele wandaden. Volgens de New York Post heeft een man, van wie de identiteit niet werd bekendgemaakt, de politie van de staat Illinois verteld dat hij jarenlang door James Levine ongewenst werd aangeraakt.

De feiten zouden zijn begonnen in 1985 toen het slachtoffer 15 jaar oud was en de dirigent 41, en zouden hebben aangehouden tot 1993. "Ik schaamde me, hij deed me schuldig voelen," zei de man , nu 48, in zijn verklaring aan de politie.

Volgens de man stuurde James Levine hem allerlei cadeautjes, voordat hij hem in 1985 begon aan te raken. Eerst streelde hij zijn hand "langdurig en ongelooflijk sensueel", wat hem " erg ongemakkelijk " deed voelen. James Levine zou daarna in de slaapkamer van een luxehotel in Lake Forest voor zijn ogen hebben gemasturbeerd en de penis van de jongen hebben aangeraakt toen hij ongeveer 16 jaar oud was. Datzelfde scenario zou zich honderden keren hebben herhaald. De man vertelde dat hij nooit goed besefte wat er aan de hand was. Het leidde tot een gevoel van vertwijfeling en deed hem nadenken over zelfmoord.

Tussen 1985 en 1993 vonden herhaaldelijk ontmoetingen met Levine plaats, telkens onder het voorwendsel om over zijn ambities in de wereld van de klassieke muziek te praten. Levine zou de jongeman in de loop van de jaren ook 50.000 dollar hebben gegeven.

Meer over James Levine