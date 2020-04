Bernie Ecclestone (89) en vrouw verwachten kindje: “We hebben tijd genoeg gehad om te oefenen” SDE

02 april 2020

21u06

Bron: ANP 0 Celebrities Op liefde staat geen leeftijd. Dat bewijst de 89-jarige Bernie Ecclestone. De voormalige Formule 1-baas verwacht namelijk een kindje met zijn 45-jaar jongere vrouw Fabiana (44). Dat laten ze weten aan de Zwitserse krant Blick.

Bernie Ecclestone, die een geschat vermogen heeft van 2,5 miljard pond, trouwde in de zomer van 2012 met de Braziliaanse Fabiana. Vijf jaar later nam hij afscheid van de Formule 1. “Daarna hadden we tijd genoeg om te oefenen", lacht hij. “Zoals alle ouders hebben we maar één wens, dat het kindje gezond ter wereld wordt", laat Fabiana weten. “En hopelijk zal hij nooit iets met Formule 1 willen doen", grapt ze.

Het kind, een jongetje, is uitgerekend voor juli, amper enkele maanden voor zijn vader 90 jaar oud wordt. Het is al het vierde kind voor Bernie. Uit eerdere huwelijken heeft hij al drie kinderen: Deborah (nu 65), Tamara (35) en Petra (31). De familie telt inmiddels ook vijf kleinkinderen.