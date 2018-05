Benny Claessens uit 'Het Geslacht De Pauw' wint belangrijke Duitse acteerprijs MVO

De Vlaamse acteur Benny Claessens (36), die bekend is van zijn rol als Benny De Pauw in de Woestijnvis-serie 'Het Geslacht De Pauw', heeft maandag op het Theatertreffen van Berlijn de Alfred-Kerr-Spelersprijs gewonnen. Dat is de belangrijkste Duitse acteerprijs voor jong theatertalent. De lofrede van het enige jurylid, de acteur Fabian Hinrichs, zorgde nadien voor discussie.

Jurylid Fabian Hinrichs gaf de prijs aan Benny Claessens voor zijn acteerprestatie in het stuk 'Am Königsweg' van Elfriede Jelinek, gemaakt aan het Deutsche Schauspielhaus Hamburg. "Als Benny Claessens de bühne verlaat, is men triest. Het had gerust nog veel langer mogen duren", zei de Duitse acteur in zijn lofrede.

Hinrichs zei ontgoocheld te zijn over de kwaliteit van de voorstellingen die hij te zien kreeg. Volgens hem zijn de hedendaagse acteurs te veel uitvoerders en te weinig kunstenaars. Claessens is volgens hem een uitzondering, hij herinnert aan de verloren gedachte "dat een toneelspeler een heel theater kan zijn", klonk het. De kritiek van Hinrichs werd door verschillende Duitse media opgepikt.

De Zwitserse regisseur Milo Rau liet in zijn speech op de prijsuitreiking een gelijkaardig geluid horen. De nieuwe artistiek directeur van het NTGent publiceerde eerder deze maand zijn "Manifest van Gent", waarin hij zijn visie op theater uit de doeken deed. "Het strategische verbod op meer dan 20 procent tekst uit klassiekers per voorstelling voor alle producties van het NTGent, zoals we in het Manifest van Gent vastgelegd hebben, betekent juist dat de spelers, en aan hun zijde ook de scenografen, de technici en de regisseurs, terug auteurs van hun tekst worden, zoals ze dat in het theater van Shakespeare ooit waren", zei hij in Berlijn.

De Alfred-Kerr-Darstellerpreis wordt sinds 1991 ter nagedachtenis aan de Berlijnse theatercriticus Alfred Kerr jaarlijks op de laatste dag van het Theatertreffen uitgereikt aan een jonge acteur of aan een jonge actrice die op dat theaterfestival speelt.

Het Theatertreffen toont elk jaar de tien opmerkelijkste voorstellingen uit Duitsland, Oostenrijk en Duitstalig Zwitserland. Het Belgische TheaterFestival werd in 1987 opgericht naar het voorbeeld van het Theatertreffen.