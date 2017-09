Benicio del Toro en J.Lo vragen hulp voor door orkaan Maria getroffen Puerto Rico ib

05u45

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Benicio Del Toro. Celebrities Benicio del Toro heeft zich gestort op het inzamelen van geld voor de slachtoffers van de orkaan Maria in Puerto Rico. De 50-jarige acteur is geboren op het eiland en vertelt in een videoboodschap het verhaal van een familielid. Jennifer Lopez, wier ouders geboren werden in Puerto Rico, beloofde zelf alvast een miljoen dollar aan een hulporganisatie in het land te schenken.

"Drie dagen nadat orkaan Maria over het eiland raasde en de zon breekt eindelijk door", begint Del Toro zijn videoboodschap. "Niets wat je hebt gelezen of gezien op televisie komt in de buurt van de vernietiging die wij met onze eigen ogen zien", vervolgt Del Toro die vervolgens de kijker oproept om geld te geven voor de wederopbouw van het zwaar getroffen eiland.



J.Lo

Vrijdag beloofde zangeres Jennifer Lopez een miljoen dollar te schenken voor de hulpverlening aan Puerto Rico. De ouders van de 48-jarige Lopez zijn beide geboren op het eiland en de zangeres maakte zich vrijdag nog druk omdat ze met een deel van de familie geen contact weet te krijgen na de orkaan. "Wat er op Puerto Rico gaande is, houdt me bezig", zei J.Lo vanuit Las Vegas. "De verwoesting is onvoorstelbaar. Ik en mijn nicht hebben nog steeds niets van onze families gehoord."

AFP Jennifer Lopez.