Benedict 'Dr. Strange' Cumberbatch trapt een balletje mee met Londense kinderen MVO

07 februari 2018

11u31 0 Celebrities Brits acteur Benedict Cumberbatch (41) trapte een balletje mee voor het goede doel. Hij bezocht het 'Active Communities Network Programme' in het Burges Park Community Sports Center van Londen.

De liefdadigheidsorganisatie wil jonge kinderen stimuleren om hun grootste sportdromen waar te maken, ook wanneer hun ouders dan eigenlijk niet kunnen betalen. Ze bieden gratis trainingen en gaan met hun ploegen naar competities.

Cumberbatch, die dit jaar de 'Laureus World Sports Awards' zal presenteren in Monaco, bracht alvast een bezoekje aan de genomineerde organisatie.

Tot groot jolijt van de jonge kinderen deed Benedict een spelletje mee, en bewees hij zich de perfecte keeper, gezien hij groter was dan het doelnet.

De acteur die wereldwijd bekend werd dankzij zijn rol als Sherlock in de gelijknamige BBC-reeks, gaat een veelbelovende carrière tegemoet. Hij speelde al hoofdrollen in grote producties als 'Dr. Strange', 'Thor Ragnarok', 'The Hobbit', 'Star Strek Into Darkness' en 'The Imitation Game'. Die laatste leverde hem een Oscarnominatie op. Dit jaar is hij te zien in de blockbuster 'Avengers: Infinity War'.