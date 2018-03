Benedict Cumberbatch was destijds de eerste om Stephen Hawking te spelen op het grote scherm: "Ik zal onze Margarita-avonden missen" MVO

16 maart 2018

12u38 0 Celebrities De Britse acteur Benedict Cumberbatch herdenkt Stephen Hawking, die deze week op 76-jarige leeftijd het leven liet. In 2004 was Cumberbatch de eerste acteur die de rol van Hawking ooit vertolkte op het scherm. "Ik ben vereerd dat ik hem heb mogen kennen", zo zegt hij.

"Ik was zo triest toen ik hoorde dat Stephen was overleden. Ik stuur mijn liefde naar al zijn familieleden en vrienden. Hij was een uitzonderlijk man op veel gebieden, maar het meest dappere was dat hij dat allemaal deed terwijl hij vanaf zijn 21ste gevangen zat in zijn eigen lichaam, door de motor neuron ziekte. Zijn nagedachtenis zal verder leven in wat hij heeft bijgebracht aan de wetenschap en de kunst, en in de duizenden zielen ter wereld die hij geïnspireerd heeft. Ook zijn fantastische gevoel voor humor zal men niet snel vergeten."

De acteur kende Hawking ook persoonlijk. "Ik mis onze Margarita-avonden nu al, maar ik hef er eentje op jouw leven, om het te vieren."