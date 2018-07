Ben Stiller ambassadeur van de VN MVO

03 juli 2018

07u07

Bron: ANP 1 Celebrities Ben Stiller is aangewezen als ambassadeur van de UNHCR, de vluchtelingentak van de Verenigde Naties. Dat maakte de organisatie maandag bekend, aan het einde van het bezoek van de acteur aan een vluchtelingenopvang in Guatemala.

"Met meer dan 68 miljoen gevluchte mensen op aarde, is er nooit een overtuigendere reden of grotere urgentie geweest om solidariteit en steun te tonen voor vluchtelingen", aldus Ben in een persbericht van de organisatie. "De families, inclusief kinderen, die ik hier in Guatemala heb ontmoet, hebben meer angst en geweld meegemaakt dan je je kunt voorstellen. Ze zijn kwetsbaar en hebben enorm geleden. Ze hebben hulp nodig. De UNHCR biedt ze steun, bescherming en onderdak."

Ben treedt met zijn ambassadeurschap in de voetsporen van onder meer actrices Cate Blanchett en Kristin Davis, schrijver Khaled Hosseini en model Alek Wek. Ook prinses Diana, Sophia Loren en Angelina Jolie waren eens ambassadeur. Angelina werd in 2012 speciale gezant van de UNHCR.