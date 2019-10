Ben Affleck zoekt nieuwe liefde via datingapp TDS

24 oktober 2019

15u58

Bron: ANP 1 Celebrities Ben Affleck (47) is na zijn in april gestrande relatie klaar voor een nieuwe liefde. De acteur zou zich zelfs hebben aangemeld voor de datingapp Raya, vertellen insiders aan de New York Post.

De 47-jarige Ben zou bewust zoeken naar een onbekende dame. “Hij wil een echte partner vinden en heeft geen zin om een beroemdheid te daten”, klinkt het. “Hij focust zich op zijn kinderen en zijn werk, maar hij is er klaar voor om weer verliefd te zijn.” De acteur zou al een paar dates hebben gehad dankzij de app, maar nog niets serieus hebben gevonden.

De acteur en televisieproducente Lindsay Shookus gingen in april uit elkaar. Hoewel Lindsay hem goed steunde nadat hij zich eerder dit jaar liet opnemen in een kliniek vanwege zijn alcoholverslaving, waren de twee toch uit elkaar gegroeid. Van 2005 tot en met 2018 was Ben getrouwd met Jennifer Garner, met wie hij drie kinderen heeft.