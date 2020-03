Ben Affleck vond de liefde bij collega-actrice SDE

09 maart 2020

18u55

Bron: Page Six 0 Celebrities Het lijkt erop dat Ben Affleck (47) en Ana de Armas (31) meer zijn dan enkel goede collega’s. De twee werden samen gespot in Cuba, en naar verluidt ging het er romantisch aan toe.

Ben Affleck leerde zijn vermeende nieuwe liefde, Ana de Armas, kennen op de set van de nieuwe thriller ‘Deep Water’. Het lijkt er nu op dat de vonk ook effectief is overgesprongen tussen de twee acteurs. Vorige week werden ze namelijk samen gezien in Cuba, het geboorteland van Ana. De twee gingen samen shoppen in de trendy winkel Clandestina en gingen dineren in La Corte del Principe. Ben en Ana namen uitgebreid de tijd om foto’s te nemen met de kok.

“Ze straalden", vertelt een bron aan Page Six. “Ik zag hoe Ana de arm van Ben vastgreep toen ze naar buiten liepen en ze zagen er super gelukkig uit. Ze is ook prachtig. Ik denk echt dat ze een koppel zijn.” Wat de bron ook nog opviel: Ben praat Spaans met de Cubaanse actrice, en dat doet hij naar het schijnt met verve. Het is niet de eerste keer dat de acteur zijn talenknobbel aanspreekt. Tijdens de promotietournee voor zijn nieuwe film ‘The Way Back’ gaf hij ook verschillende interviews in de Spaanse taal. En in ‘The Kelly Clarkson Show’ gaf hij toe dat hij extra lessen wil nemen, zodat zijn 14-jarige dochter Violet niet beter wordt dan hij. “Het kan me niet schelen dat ik je wiskundehuiswerk niet kan doen, maar je gaat niet beter worden in Spaans", lachte hij. “Dus besloot ik om extra lessen te gaan nemen. Ik moet iets doen om het bij te houden.”

Het komt in ieder geval van pas nu zijn relatie met Ana opbloeit. Het is de eerste keer dat Ben met een vrouw gezien wordt, sinds hij een jaar geleden uit elkaar ging met producente Lindsay Shookus. Daarvoor was hij tien jaar getrouwd met Jennifer Garner, de moeder van zijn kinderen. Ana, die genomineerd werd voor een Golden Globe voor haar rol in ‘Knives Out’, was van 2011 tot 2013 getrouwd met de Spaanse acteur Marc Clotet. Verder is er over haar privéleven niet veel bekend.