Ben Affleck viert een jaar zonder alcohol SDE

23 augustus 2019

12u17

Bron: People 0 Celebrities B en Affleck (47) heeft een mijlpaal afgerond. De acteur leeft al 365 dagen zonder alcohol en volgens vrienden “gaat het heel erg goed met hem”. Dat schrijft People.

Affleck werd een jaar geleden naar een afkickkliniek gebracht door zijn ex-vrouw Jennifer Garner om te werken aan zijn alcoholverslaving. "Ben bevindt zich in een goede fase van zijn leven, zowel privé als op zakelijk gebied. Hij is vastberaden om de beste vader en vriend te zijn die er is en daar doet hij alles voor," aldus een bron. De acteur wijdt zich dan ook volop aan zijn persoonlijke herstel, maar is ook erg betrokken bij zijn familie en zijn vrienden. Vooral zijn ex-vrouw Jennifer en hun drie kinderen, Violet (13), Seraphina (10) en Samuel (7) kunnen op zijn steun rekenen. "Ben en Jen doen het super als ouders, ondanks het feit dat ze niet meer samen zijn. Ze hebben net een geweldige zomer als familie doorgebracht en hebben een hele bijzondere band samen. Jennifer heeft Ben altijd gesteund en hij vertrouwt haar volledig. Hij heeft eindelijk de balans gevonden tussen zijn huiselijke leven en zijn werk.”