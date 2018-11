Ben Affleck terug naar kliniek voor drankverslaving TDS

12 november 2018

09u06

Bron: ANP 0 Celebrities Op eigen initiatief heeft Ben Affleck besloten opnieuw een periode door te brengen in de afkickkliniek waar hij tot vorige maand al 40 dagen succesvol doorbracht. Dit meldt Perez Hilton.

“Hij zou de kliniek eigenlijk verlaten en een patient ‘op afstand’ worden, dus onder controle maar wel gewoon thuis. Hij heeft zich echter bedacht en is weer terug. Ben zal de nachten doorbrengen in de faciliteit, omdat zijn probleem niet eventjes in een maand te bestrijden is. Hij zet zijn schouders eronder en is bereid diep te gaan voor zijn herstel. Voor nu zijn zijn kinderen en zijn werk zijn motivatie om er weer volledig bovenop te komen,” aldus een bron.

Eerder deze week scheidde Affleck officieel van Jennifer Garner, nadat de twee al een paar jaar gescheiden van elkaar leefden. Het voormalige koppel heeft nog steeds een goede verstandhouding en deelt de voogdij van hun drie kinderen Violet, Seraphina en Samuel.