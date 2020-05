Ben Affleck stelt nieuwe vriendin voor aan de kinderen SDE

24 mei 2020

11u01

Bron: UsWeekly 0 Celebrities Tussen Ben Affleck (47) en z'n nieuwe liefde Ana de Armas (32) zit het duidelijk goed. De acteur koos er dit weekend dan ook voor om z'n drie kinderen aan haar voor te stellen tijdens een wandeling met de honden.

TMZ kwam als eerste naar buiten met de foto’s waarop Ben, Ana en z'n drie kinderen - Violet (14), Seraphina (11) en Samuel (8) - samen de honden uitlaten. Alle vijf droegen ze een mondmasker. Het is naar verluidt de eerste keer dat Ana tijd met de kinderen doorbrengt. De Cubaanse actrice heeft sinds maart een relatie met haar Amerikaanse collega, die ze ontmoette op de set van thriller ‘Deep Water’.

Ben Affleck Introduces His Kids to Ana de Armas, Go for Family Dog Walk https://t.co/JE5ppxUX3B TMZ(@ TMZ) link

Jennifer Garner, ex-vrouw van Ben en moeder van hun drie kinderen, heeft er geen problemen mee dat hun kroost tijd doorbrengt met Ben’s nieuwe vlam, klinkt het in Us Weekly. “Ze is altijd beleefd en vertrouwt Ben. Ze laat hem doen wat hij wil wanneer hij bij de kinderen is." De nieuwe relatie stoort haar dan ook niet: “Jennifer is blij dat hij gelukkig is, en dat hij gezond is. Dat is wat ze uiteindelijk wil voor de vader van haar kinderen." Ben kampte in het verleden namelijk met een stevige alcoholverslaving - iets waar hij nog steeds niet helemaal van af is, want met Halloween werd hij nog dronken op een feestje gezien. Maar de relatie met Ana lijkt hem effectief goed te doen. “Ze hebben zoveel plezier samen", klinkt het. “Ze vertelt haar vrienden hoe Ben het meest geweldige vriendje is dat ze ooit gehad heeft. Ze vindt hem zo lief en vriendelijk. En ze is onder de indruk van hoe hij tijd vrijmaakt voor z’n werk, z'n kinderen en het co-ouderschap met Jen.”

De bron benadrukt dan ook dat Ben z'n tijd verdeelt tussen z'n vriendin en z'n kinderen, die “het allerbelangrijkste in z'n leven zijn”. Maar, klinkt het: “hij zorgt ervoor dat hij altijd tijd heeft voor Ana.”

