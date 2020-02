Ben Affleck slikt al twintig jaar antidepressiva Redactie

22 februari 2020

08u00

Bron: AD 0 Celebrities Ben Affleck geeft steeds meer prijs over de mentale problemen waar hij de afgelopen jaren mee heeft gekampt. Nadat de 47-jarige acteur eerder deze week openhartig sprak over zijn alcoholverslaving, zijn jeugd en de pijn rond de scheiding van Jennifer Garner, vertelt hij vandaag dat hij al meer dan twintig jaar antidepressiva slikt.

“Ik kamp met depressies. Ik slik antidepressiva en dat helpt mij enorm", zegt Ben in ‘Good Morning America’. “Ik slik dat al sinds mijn 26e, verschillende soorten. Ik heb gewisseld van soort en verschillende geprobeerd."



Hoewel de medicatie helpt tegen zijn depressieve gevoelens, heeft hij ook vervelende bijwerkingen meegemaakt. “Soms vertellen ze je niets over een vreselijke bijwerking en kom je terug bij de dokter en zeg je: waarom ben ik 60 pond zwaarder? En dan zegt de dokter: oh, je bent een beetje aangekomen? Nou, bedankt", zegt de acteur lachend.



Ben, die inmiddels meer dan een jaar niet heeft gedronken, heeft goede hoop voor de toekomst. “Ben Affleck over vijf jaar is nuchter en gelukkig en ziet zijn kinderen 3,5 dagen per week en heeft drie of vier interessante films gemaakt en twee geregisseerd waar hij hopelijk trots op is. En hij heeft een gezonde, stabiele, liefdevolle en serieuze relatie.”