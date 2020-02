Ben Affleck heeft spijt van scheiding met Jennifer Garner: “Mijn drankprobleem was de oorzaak” MVO

19 februari 2020

08u45

Bron: ANP 0 Celebrities Ben Affleck (47) maakt schoon schip en heeft een aantal opvallende uitspraken gedaan in een interview de New York Times. De acteur kampte jarenlang met een zware alcoholverslaving, wat hem bepaalde inzichten heeft gegeven. Onder meer over zijn scheiding van Jennifer Garner (47).

“Mensen met een dwangmatig gedragspatroon, van wie ik er ook eentje ben, hebben constant de neiging om hun gedrag uit de weg te gaan. Dat doen ze door te gaan eten, drinken, gokken, seks hebben, drugs gebruiken, shoppen of wat dan ook. Ze doen iets om een bepaalde leegte te vullen. Maar uiteindelijk werkt dat niet en voelen ze zich nog slechter. Zo belanden ze in een vicieuze cirkel en kun je hun gedragspatroon niet meer doorbreken. Althans, zo voelde ik dat,” aldus Ben.

“Ik dronk een geruime tijd vrij ‘normaal’, totdat ik meer begon te drinken en mijn huwelijk uiteen spatte. Dit was rond 2015 en 2016. Mijn drankgedrag heeft geleid tot een scheiding. Daar voel ik me het meest rot over, dat mijn huwelijk tot een breuk is gekomen. Het heeft allemaal te maken met een zeer laag zelfbeeld dat ik had en met dat ik mezelf geen knip voor de neus waard vond. Het is ook niet goed voor mij om daar nu te veel op terug te kijken en me weer onder te dompelen in dat gevoel. Ik heb fouten gemaakt, daar heb ik van geleerd en nu probeer ik elke dag een stap in de juiste richting te zetten.”