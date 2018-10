Ben Affleck en Jennifer Garner tekenen scheidingspapieren MVO

06 oktober 2018

11u07

Bron: ANP 1 Celebrities Ben Affleck en Jennifer Garner zijn weer een stapje dichter bij hun officiële scheiding. De twee hebben volgens TMZ eindelijk de scheidingspapieren getekend.

Donderdag kwam Ben naar het huis van Jennifer om de laatste details op een rijtje te zetten. Ze hadden daarmee gewacht tot Ben klaar was met zijn laatste behandeling in een afkickkliniek. Het voormalige acteurskoppel, ook wel bekend onder de bijnaam Bennifer, hoeft nu alleen nog de documenten bij een rechtbank in te dienen zodat hun scheiding officieel kan worden verklaard.

Ben en Jennifer kondigden drie jaar geleden, na een huwelijk van ruim tien jaar, al aan dat ze uit elkaar gingen. Echt haast hadden ze niet want in april 2017 werd de scheiding pas formeel aangevraagd. Ook in het afgelopen jaar maakte het koppel, dat nog steeds bevriend met elkaar is, geen vaart met de afhandeling van de verdere papierwinkel. Dat kwam mede door de drankverslaving van Ben en zijn nieuwe verblijf in een kliniek.