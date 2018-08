Ben Affleck en Jennifer Garner moeten van rechter opschieten met hun scheiding lva

11 augustus 2018

05u20

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Ben Affleck en Jennifer Garner zijn gewaarschuwd door de rechtbank van Los Angeles. Als het acteurskoppel niet opschiet met het afronden van hun scheiding zal de rechter de zaak niet meer behandelen.

Ben en Jen vroegen in april 2017 de scheiding aan, twee jaar nadat ze uit elkaar waren gegaan. Sindsdien onderhandelen ze over de kinderen en de financiële details van hun breuk. Maar dat is de rechter nu zat. "Als u nalaat de nodige stappen te ondernemen in uw zaak, dan kan de rechtbank uw zaak niet-ontvankelijk verklaren", zo staat in de waarschuwing, weet The Blast.

Volgens insiders zijn Ben en Jennifer het zo goed als eens over de details. Het is dan ook onduidelijk waarom de twee de benodigde papieren nog niet hebben ingediend.

Affleck en Garner waren tien jaar getrouwd toen ze in 2016 de handdoek in de ring gooiden. Ze hebben drie kinderen: Violet (12), Seraphina (9) en Samuel (6). Ben is inmiddels alweer een tijdje gelukkig met vriendin Lindsay Shookus, een televisieproducent.