Ben Affleck coacht baseball-team van zoontje Samuel SD

25 maart 2019

07u40 0 Celebrities Ben Affleck (46) kan tegenwoordig genieten van wat extra tijd met zijn zoontje Samuel (7). De acteur is namelijk coach van het baseball-team van de jongen, zo vertelde hij in ‘The Ellen DeGeneres Show’.

“Het gaat geweldig”, vertelde Ben Affleck aan presentatrice Ellen DeGeneres. “Hij is geweldig. We maken veel plezier, en de kinderen zijn erg leuk.” Toch zit er ook een minder leuk kantje aan de coaching voor de acteur, die van Boston afkomstig is. “Ik moet een petje van de Dodgers (van Los Angeles, red.) dragen omdat dat nu eenmaal het team is”, zuchtte Ben, die al jarenlang fan is van de Boston Red Sox. “Maar weet je, dat is dan een van de dingen die je doet omdat je het zo leuk vindt. Het is de droom van elke vader om je zoon of dochter en hun baseball-team te coachen. Het is zo opwindend!”

Helaas heeft Affleck als acteur soms ook andere verplichtingen, maar hij doet er dan alles aan om toch op de trainingen aanwezig te kunnen zijn. Zo was hij onlangs op tournee om zijn nieuwe Netflix-film ‘Triple Frontier’ te promoten, maar het reisschema beviel hem niet helemaal ... “Ik had onlangs een wedstrijd, maar ik was de film aan het promoten en ik ging naar Azië. Dus ik zei: ‘Ik moet een dag vroeger terugkomen!’ En zij zeiden: ‘Wat is het probleem?’ En ik weer: ‘De wedstrijd van mijn zoontje ... Ik ben de coach!’ Maar bedankt, Netflix! Ze lieten me vroeger terugkomen, en dat apprecieer ik enorm.”