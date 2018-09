Ben Affleck blijft langer in afkickkliniek TK

25 september 2018

09u02

Bron: ANP 0 Celebrities Ben Affleck heeft zijn 30 dagen in een afkickkliniek voltooid, maar wil zo graag beter worden dat hij een langer verblijf heeft geregeld. Dat meldde een bron aan E! News.

De acteur zit inmiddels voor de derde keer in 17 jaar in een afkickkliniek en is er nu op gebrand om de oorzaak van zijn verslavingen te vinden. "De interventie die zijn ex-vrouw Jennifer Garner heeft gedaan, maakte diepe indruk op hem. Hij vroeg haar hem weg te brengen en zij wilde er voor hem zijn." Jennifer haalde Ben op 22 augustus thuis op om hem naar de kliniek te rijden.

"Ben vecht tegen een aantal demonen en wil deze hoe dan ook bestrijden. Als dat betekent dat hij langer moet blijven, dan doet hij dat. Hij wil positief naar de toekomst kijken en is tevreden met hoe zijn behandeling tot nu toe gaat," aldus de bron.