Ben Affleck bekent: “Ik acteerde ooit zo slecht dat iemand anders mijn stem moest inspreken” MVO

05 maart 2020

19u01

Bron: Huffington Post 0 Celebrities Ben Affleck (47) mag dan een ware A-lister zijn in Hollywood, hij aarzelt niet om toe te geven dat zijn performances niet altijd om over naar huis te schrijven waren. In de film ‘Buffy the Vampire Slayer’ acteerde hij naar eigen zeggen zelfs zó slecht dat iemand anders achteraf zijn stem moest inspreken.

In de vampierenfilm uit 1992 had Ben een gastrolletje, maar regisseur Fran Rubel Kuzui vond zijn acteerprestatie zo ondermaats dat ze er achteraf een stokje voor stak. “Op het moment van de opnames dacht ik dat het goed ging, dat de regisseur tevreden was. Ik ging naar de film - want ik had geen tickets voor de première gekregen - en ik merkte dat dat mijn stem niet was! Blijkbaar vond ze me zo vreselijk dat ze zijn stem eruit geknipt heeft.”

Uiteindelijk werd alleen het beeld van Ben gebruikt, en werd er een andere acteur ingehuurd om zijn tekst in te lezen. “Heel gênant”, geeft Affleck toe in een radio-interview, waarin hij eigenlijk aanwezig was om zijn nieuwe film, ‘The Way Back’, te promoten. “Dat was de enige keer dat ik gedubd ben in het Engels, en niet in een andere taal voor de buitenlandse markt”, lachte hij. “Dus tja, bedankt om dié herinnering op te rakelen...”