Belle Perez zit hele dag in een kooi voor slachtoffers van kinderprostitutie

16 mei 2018

16u25

Bron: Eigen berichtgeving 1 Celebrities Belle Perez zit vandaag nog tot negen uur 's avonds in een kooi van 2 vierkante meter om aandacht te vragen voor de twee miljoen kinderen die wereldwijd in de prostitutie zitten. Kinderen vastzitten in Indiase bordelen wonen vaak écht in zulke hokjes en mogen er enkel uit om klanten af te werken. "Als mama raakt die ellende mij nog meer."

Tussen de gasten van het Antwerpse café De Rooden Hoed zit zangeres Belle Perez (42) al de hele dag in een kooi van 1 op 2 meter. Ze zit daar nog tot 21 uur en mag er maar één keer om de twee uur uit. "Vijf minuutjes om naar het toilet te gaan", zegt ze.

Perez kroop in de kooi voor de Lock Me Up-campagne van de Nederlandste stichting Free A Girl. Behalve Belle laten nog 300 bekende en onbekende Nederlanders zichzelf twaalf uur kooien om geld in te zamelen voor de organisatie, die minderjarige meisjes letterlijk uit de prostitutie haalt.

Twee weken geleden ging Perez als ambassadrice van Free A Girl naar de favela's in Brazilië. "Ik heb daar met misbruikte meisjes gepraat, gehuild, gedanst, geroepen. Er zit zoveel woede in hen", zegt de zangeres vanachter de tralies.

