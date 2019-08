Belle Perez getuigt over periode waarin haar man beschuldigd werd van juwelenroof: “Alsof de grond vanonder je voeten wordt geslagen” TDS

12 augustus 2019

15u00

Bron: De Telegraaf 2 Showbizz Belle Perez staat al 20 jaar op de planken. Om dat te vieren lanceert de zangeres de nieuwe theatertour ‘Fiesta Perez’. Hoewel de 43-jarige Belle gelukkig in het leven staat, was dat nog niet zo heel lang geleden anders: haar man Wouter Van der Horst werd verdacht van een juwelenroof. In de Nederlandse krant De Telegraaf blikt Perez terug op die zenuwslopende periode.

Belle en Wouter stonden drie jaar geleden op het punt om in het huwelijksbootje te stappen, toen haar wederheft plots werd opgepakt omdat hij verdacht werd betrokken te zijn bij een veelbesproken juwelenroof. De Nederlander moest een tijdje in de cel verblijven, en net op dat moment kwam Belle er ook nog eens achter dat ze in verwachting was van Wouter.

“Dat was heel intens, op het moment zelf besef je nauwelijks wat er gebeurt”, zegt Belle in De Telegraaf. “Het is net alsof heel je leven door elkaar geschud wordt, de grond onder je voeten wordt geslagen. Ik was zwanger, dus de hormonen sloegen ook nog eens om mijn oren. Maar ik heb altijd de versie van mijn man geloofd. Het is trouwens nu precies twee jaar geleden dat we het verlossende woord kregen, iets wat wij natuurlijk allang wisten… de zaak werd geseponeerd. Het was gewoon helemaal niets, een storm in een glas water. Maar op dat moment was het erg zwaar.”

De waarheid

De zangeres doet ook voor eens en altijd uit de doeken wat er werkelijk aan de hand was: “Een vriend had Wouter gevraagd om een diamant in een ring te vervangen door een replica. De eigenaar was overvallen en durfde niet meer met de echte sieraden rond te lopen, zo luidde het. De kennis had echter niet tegen Wouter gezegd dat de klant niets wist van die wissel.”

“Wouter repareerde, of maakte in die tijd weleens juwelen schoon op verzoek van die vriend”, gaat ze verder. “Maar wij wisten van wisseltrucs en andere foute praktijken niets. Wouter vertrouwde zijn kennis dan ook blindelings. Veertien maanden van onzekerheid was het gevolg.”

Relatietest

Volgens Belle was de hele periode ‘de ultieme relatietest’ voor haar en Wouter. “Het had alle kanten op kunnen gaan, maar wij zijn in die tijd dichter naar elkaar toe gegroeid. Voor alles is een reden, zeg ik altijd maar. Nogmaals, voor onze relatie is het goed geweest, hoewel je dat op dat moment uiteraard niet besefte.”