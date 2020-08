Bella Thorne verdient op één week tijd 2 miljoen dollar op website OnlyFans SDE

27 augustus 2020

13u02 0 Celebrities Amper een week geleden maakte het voormalige Disney-sterretje Bella Thorne (22) een account aan op OnlyFans, vandaag is ze 2 miljoen dollar of zo'n 1,7 miljoen euro rijker. Snel verdiend, al weigert Bella voorlopig om uit de kleren te gaan - wat een zeldzaamheid is op de website.

Wie z'n idool iets intiemer wil leren kennen, kan daarvoor terecht op de website OnlyFans. De ‘creators’ - of dat nu beroemdheden zijn of niet - krijgen alle vrijheid om het materiaal dat zij willen, te publiceren. Er zijn zo goed als geen regels, dus het merendeel van het materiaal op OnlyFans is behoorlijk pikant (je vindt er bijvoorbeeld ook veel strippers) - iets wat op andere sociale mediasites zoals Instagram of Facebook niet toegelaten is. Wie het materiaal wil zien, neemt daarvoor een abonnement. Op dit moment zijn er zo’n 50 miljoen abonnees.

Ongeveer 80 procent van het geld gaat naar de creators, die ook fooien kunnen krijgen van hun fans. Sinds de lancering in september 2016 heeft OnlyFans zo al meer dan 1 miljard dollar (845,2 miljoen euro) uitbetaald aan z'n 700.000 creators. Het lijkt erop dat een van de meest recente aanwinsten, voormalig Disneysterretje Bella Thorne, een groot deel van de koek zal krijgen.

Op amper een week tijd wist Bella al 2 miljoen dollar (1.691.521 euro) te verdienen. Wie exclusieve content van haar wil zien, moet daarvoor zo'n 20 dollar (ongeveer 17 euro) per maand neertellen. Maar in tegenstelling tot de profielen van de meeste van haar collega’s, zal er op Thornes profiel géén naakt te zien zijn, waarschuwde de actrice. Op dit moment zijn er op haar profiel vooral bikini-foto’s te zien, en suggestieve beelden waarop ze bijvoorbeeld een hotdog eet. Maar zoals beloofd: geen naakt. “Ik hoop dat mijn pagina een plek kan zijn waar ik persoonlijker kan omgaan met m'n fans", zegt ze er zelf over aan de Los Angeles Times. “Waar ik hen via voice memo’s 'goedenacht' en 'goeiemorgen’ kan wensen.” De actrice is ook van plan om lessen in schrijven, bakken en songwriting aan te bieden.

Bovendien wil Bella haar profiel gebruiken om research te doen voor een nieuwe film over de website, verklapt ze. Die zou ze samen met regisseur Sean Baker (‘The Florida Project’, ‘Tangerine’) maken. “We doen momenteel research, aangezien ik het op dit moment zelf beleef", legt ze uit. “Wat zijn de bijzonderheden? Wat doet een platform als dit met z'n gebruikers? Wat is het verband tussen je echte leven en je leven in de wereld van OnlyFans? Hoe kan het je leven veranderen? Hoe ver ben je bereid om te gaan, hoe ver wíl je gaan? Je kan mij zijn, of een getalenteerd meisje uit Montana, en OnlyFans kan je leven veranderen. Als je dat wil, natuurlijk."

Ook deze beroemdheden maken gebruik van OnlyFans

Blac Chyna

Model Blac Chyna (32), de ex van Rob Kardashian, vraagt haar fans om 50 dollar (zo'n 42 euro) per maand te betalen om toegang te krijgen tot haar pagina. Eerder deze maand gaf ze haar volgers trouwens nog de kans om persoonlijk met haar te praten via FaceTime, al moesten ze daarvoor wel 950 dollar (803 euro) per telefoontje neertellen.

The-Dream



Rapper en producent The-Dream (42), of Terius Youngdell Nash, zoals hij echt heet, creëerde z'n account op OnlyFans om z'n nieuwe album ‘Sextape 4' te promoten. Fans kunnen op z'n pagina de muziek streamen en naar optredens kijken van OnlyFans-modellen die op de nummers van The-Dream dansen.

Tana Mongeau

De bekende YouTuber Tana Mongeau (22) heeft samen met haar beste vriendin Ashly Schwan (23) een pagina op OnlyFans. Haar pagina is gratis, maar fans moeten wel betalen voor elk filmpje dat ze bekijken. Dat kan een stuk lucratiever zijn dan het oorspronkelijke systeem, maar dan moeten fans natuurlijk wel blijven kijken.

Cardi B

Zowat de bekendste naam op OnlyFans is rapster Cardi B (27). Voor haar content betaal je maandelijks 4,99 dollar (4,23 euro). Naar eigen zeggen gaat ze haar pagina gebruiken om “geruchten en roddels te ontkrachten, een inkijkje in haar persoonlijke leven te geven en om nauwere verbindingen aan te gaan met haar fans”.